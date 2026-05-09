Авторы работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, решили проверить, сработают ли против вирусов стандартные медицинские УЗИ-сканеры. Их в больницах обычно держат для осмотра внутренних органов. Такие сканеры работают на высоких частотах от 3 до 20 мегагерц при малой мощности акустической волны.

Ученые подвергли облучению чашки Петри, в которых находились взвеси нескольких штаммов живого коронавируса и вируса гриппа А (H1N1), пишет Doctorpiter.

После этого исследователи измерили каждую частицу с помощью лазерного динамического рассеяния света. Кроме того, авторы эксперимента изучили их структуру под микроскопами, а затем проверили, могут ли вирусы заражать. Для последнего этапа они попытались заразить обработанными патогенами культуру живых клеток почек обезьян. Перед началом эксперимента живые клетки также облучили с помощью УЗИ. Во время каждой из процедур ученые следили за температурой и кислотностью жидкости.

Оказалось, что 5-30 минут облучения на частоте 7,5 мегагерца достаточно, чтобы вирусы потеряли форму или вовсе распались.

Под микроскопом они напоминали лопнувший попкорн: процедура порвала их липидную оболочку. Уханьский штамм ковида после облучения практически полностью утратил способность проникать в клетки. Кроме того, температура и уровень кислотности в пробирках во время эксперимента не менялись. Это значит, что вирусные частицы повреждались именно от механического воздействия, а не в ходе химической реакции и не из-за высокой температуры.

Авторы эксперимента выяснили: вирусы разрушил акустический резонанс. Физические параметры вируса совпали с мегагерцовыми частотами аппарата УЗИ. Частица вируса поглотила кинетическую энергию акустической волны, начала сильно вибрировать и разорвалась. А вот клетки млекопитающих не реагируют на эту частоту, поэтому облучение не повредило их.

Пока речь идет только о лабораторных исследованиях, по мнению bb.lv, открытие может помочь в разработке новых способов борьбы с вирусными инфекциями в будущем.