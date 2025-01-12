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Правда ли, что мы до сих пор живем в эпоху динозавров? 1

В мире животных
Дата публикации: 12.01.2025
BB.LV
Правда ли, что мы до сих пор живем в эпоху динозавров?

Да, с научной точки зрения мы действительно продолжаем жить в эпоху динозавров, поскольку птицы являются прямыми потомками древних динозавров. Это делает их частью той же эволюционной линии, что и знаменитые гиганты, такие как Tyrannosaurus rex.

Связь между динозаврами и птицами стала очевидной благодаря находкам окаменелостей, таких как Archaeopteryx, который служит ключевым переходным звеном между рептилиями и современными птицами. Этот летающий динозавр имел характеристики, присущие обеим группам, включая перья и строение костей, схожее с птицами.

Палеонтологи разделяют динозавров на три основные группы:

Sauropodomorpha — огромные травоядные, такие как брахиозавры.

Ornithischia — птицебедренные динозавры, включая трицератопсов.

Theropoda — двуногие хищники, такие как тираннозавры и велоцирапторы, от которых произошли птицы (группа Aves).

Одним из важных открытий стало обнаружение в 1996 году синозавроптерикса, первого динозавра с протоперьями. Эти примитивные структуры, напоминающие волосы, эволюционировали в современные сложные перья. Перья были изначально не только у предков птиц, но и у других динозавров, вероятно, для терморегуляции или демонстрации.

Таким образом, несмотря на то что крупные динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад, их эволюционная линия продолжается в форме птиц, населяющих Землю сегодня. Птицы — это не просто потомки динозавров, они сами динозавры, представляющие живую связь с прошлым.

#динозавры
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Комментарии (1)

  • НС
    Николай Семёнов
    13-го января

    Правда.

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