Как расположить к себе кошку?

Безотказный способ установить контакт с кошками предложили британские учёные. Они заметили, что наши хвостатые питомцы «порой несколько раз подряд прикрывают наполовину веки, а иногда вслед за этим и вовсе закрывают глаза». Исследования показали, что, если человек повторит эти движения, кошка так же поморгает в ответ и, скорее всего, подойдёт поближе. Возможно, за таким «медленным морганием» стоит стратегия избегания пристального взгляда, который кошки воспринимают как угрозу.

«Ну и придумают же! У кошки богатая мимика – она прищуривается 34 способами, я изучал, – говорит руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв. – Кошка прикрывает глаза, когда ей хорошо, приятно. А погладишь – закатывает глаза, как женщина в экстазе. Для того чтобы расположить к себе кошку, нужны прежде всего доброжелательные интонации в голосе. Если ты излучаешь «флюиды тепла», кошка сразу же это почувствует. И наоборот, негативно отреагирует на фальшь».