Старейшая дикая птица высидела птенца

Самка темноспинного альбатроса по имени Уиздом, самая старая дикая птица в мире, в 74 года снова стала матерью.

Птенец появился на свет в Национальном заповеднике дикой природы на островах Мидуэй, куда Уиздом уже 70 лет возвращается для размножения, сообщает научный журнал Смитсоновского института.

Уиздом была окольцована в 1956 году.

В этом году она отложила яйцо 26 ноября, а 30 января на свет появился птенец.

По наблюдениям волонтеров службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, Уиздом нежно ухаживает за своим птенцом, чистит его перья, отмечается в публикации.