Китаянка клонировала собаку за 22 тыс. долларов

Жительница Китая заплатила 160 тыс. юаней (22 тыс. долларов) за клонирование своего умершего добермана, сообщила газета South China Morning Post.
Сюй, жительница Ханчжоу на востоке Китая, похоронила свою собаку по кличке Джокер в ноябре 2022 года. Пес умер от сердечного приступа в возрасте 11 лет.
Женщина не смогла справиться с утратой и решила клонировать питомца. Сюй, имеющая опыт работы в медицинской сфере, уже несколько лет следила за развитием этой индустрии в Китае. После консультаций с экспертами она обратилась в специализированную компанию (ее название не разглашается), которая выполнила процедуру.
Процесс клонирования начался с забора образца кожи Джокера. Специалисты использовали его для создания эмбриона, который затем подсадили суррогатной собаке. Клонированного щенка Сюй назвала Маленький Джокер.
Новый питомец оказался похож на своего предшественника — не только внешне, но и по характеру. Маленький Джокер унаследовал даже некоторые привычки, например любовь к носкам и манеру пить воду. Однако Сюй подчеркивает, что новый питомец — не замена прежней собаки.
История Сюй вызвала неоднозначную реакцию в сети. Одни пользователи поддержали ее решение, другие выразили сомнения в этичности процесса, отметив, что душу животного нельзя воссоздать, отмечается в публикации.
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