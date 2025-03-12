Китаянка клонировала собаку за 22 тыс. долларов

Сюй, жительница Ханчжоу на востоке Китая, похоронила свою собаку по кличке Джокер в ноябре 2022 года. Пес умер от сердечного приступа в возрасте 11 лет.

Женщина не смогла справиться с утратой и решила клонировать питомца. Сюй, имеющая опыт работы в медицинской сфере, уже несколько лет следила за развитием этой индустрии в Китае. После консультаций с экспертами она обратилась в специализированную компанию (ее название не разглашается), которая выполнила процедуру.

Процесс клонирования начался с забора образца кожи Джокера. Специалисты использовали его для создания эмбриона, который затем подсадили суррогатной собаке. Клонированного щенка Сюй назвала Маленький Джокер.

Новый питомец оказался похож на своего предшественника — не только внешне, но и по характеру. Маленький Джокер унаследовал даже некоторые привычки, например любовь к носкам и манеру пить воду. Однако Сюй подчеркивает, что новый питомец — не замена прежней собаки.

История Сюй вызвала неоднозначную реакцию в сети. Одни пользователи поддержали ее решение, другие выразили сомнения в этичности процесса, отметив, что душу животного нельзя воссоздать, отмечается в публикации.