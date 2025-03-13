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Ученые объяснили, почему люди неправильно воспринимают эмоции собак 0

В мире животных
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Ученые объяснили, почему люди неправильно воспринимают эмоции собак

Животные — наши друзья и компаньоны, но мы нередко ошибаемся, когда пытаемся понять, что они чувствуют.

Жизнь с собакой требует взаимопонимания. Кажется, что найти общий язык с четвероногим легко — даешь ему лакомство, смотрите в глаза, которые как бы говорит: «Я в восторге от угощения». Помахивая хвостом, пес принимает вкусняшку и убегает, а вам кажется, что вы знаете, о чем думает питомец.

Однако специалисты Аризонского государственного университета выяснили, что люди зачастую неверно понимают настоящие эмоции своих собак. Дело в том, что люди склонность проецировать человеческие эмоции на своих питомцев. Эксперименты показывают, как хозяева неверно интерпретируют эмоции братьев наших меньших.

В рамках опытов людям показывали видеоролики с собаками в предполагаемо положительных и отрицательных ситуациях. Затем проводились манипуляции с контекстом: собаку из «счастливой» ситуации ставили в «негативную», и наоборот. В обоих экспериментах люди судили о счастье собак, основываясь на всем, кроме самой собаки.

«Когда люди видели видео с собакой, реагирующей на пылесос, все как один говорили, что она чувствует беспокойство. Но увидев ту же реакцию, но на поводок, они думали, что собака счастлива, так как идет гулять.

Получается, люди основывают свое мнение на ситуации, а не на поведении собаки», — рассказал один из авторов исследования.

Да, у собак и людей богатая история совместного существования, но это не означает, что эмоциональные процессы и выражения лица или морды у них одинаковые. По словам кинологов, людям нужно осознать, что они вовсе не так хороши в чтении эмоций собак.

«Каждая собака индивидуальна в способах выражения эмоций. Очень важно обращать внимание на сигналы и поведение именно вашей собаки», — советует эксперт по поведению собак Холли Молинаро. По ее словам, когда хозяин ругает своего пса, а она делает виноватую морду, возможно, дело не в вине, а в страхе перед наказанием.

#собаки
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