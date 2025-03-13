Жить со свиньей: минипиги — доминантные и совсем не грязные

Как правильно заботиться о минипигах, с какими трудностями можно столкнуться и какие мифы о них пора развеять, рассказала представительница клуба этих животных Ксения Ремизова.

Адаптация и организация пространства

Минипиги — питомцы для квартиры. Они быстро привыкают к новому месту и с первых дней начинают ходить в туалет на пеленку, в лоток или на улицу. Аллергия на них встречается крайне редко, а линяют они всего 1–2 раза в год, причем процесс занимает пару дней.

Пространство для минипига должно быть теплым и безопасным. Ксения Ремизова рекомендует использовать инфракрасные лампы, теплые полы или грелки. Если питомец мало гуляет на улице, стоит установить ультрафиолетовый излучатель для профилактики рахита. Также важно регулярно подрезать копыта, чистить зубы, глаза и уши.

Питание

Основу рациона составляет тыква, дополненная овощами, фруктами и травами. Убедитесь, что у питомца нет доступа к еде других животных (собачий и кошачий сухой корм): это может привести к летальному исходу для свиньи.

Поведение

Минипиги обожают, когда их чешут, и стремятся быть рядом с хозяином. Они копируют поведение членов семьи и умеют выражать свою любовь.

Животные легко поддаются дрессировке: быстро учатся командам «сидеть» или «давать лапу». Важно с раннего возраста адаптировать их к улице, машине и лестницам, так как во взрослом возрасте это может стать проблемой.

По словам Ксении Ремизовой, минипиги хорошо ладят с кошками. С собаками отношения сложнее: свинки, особенно девочки, стремятся доминировать. Однако минипиги любят подражать, что помогает им научиться, например, ходить на поводке.

Обратная сторона

Главная сложность — с минипигом необходимо договариваться, они не подчиняются приказам. «Свинки только дружат. Они не будут реагировать на агрессивный приказной тон, они реагируют только на то, что вы с ним договариваетесь», — говорит эксперт.

Эти животные быстро учатся: если они поймут, где хранится еда, то найдут способ добраться до нее. Поэтому важно не кормить их со стола и следить за доступом к запретным зонам.

«Если один раз вы оставили сумку с чем-то вкусным в зоне доступа поросенка, поросенок учуял, что в сумке лежит банан и достал его, то больше вы никогда не сможете оставить сумку в зоне доступа поросенка, потому что он ее откроет и будет пробовать на зуб все, что там лежит (паспорт или еще что-нибудь)», — предупреждает Ксения Ремизова.

Мифы

Минипиги не карликовые животные. На самом деле они могут достигать 50 кг и больше. Это связано с тем, что изначально их выводили для медицинских исследований, в частности для донорства органов человеку. Их размеры и вес должны были быть сопоставимы с человеческими.

Затем минипигов стали уменьшать для содержания в качестве питомцев. Появились микропиги весом от 20 до 30 кг и супермикропиги весом от 10 кг.

Они не грязные. Минипиги используют грязь для очистки кожи, так как в отличие от кошек или собак, не могут вылизывать себя самостоятельно. А также они таким способом охлаждаются в жару, но в холодное время года избегают воды. Они не разрушают все вокруг, но много копают. Это естественное поведение, которое помогает им улучшать работу кишечника и поддерживать физическую активность.

Советы для будущих владельцев

Прежде чем завести минипига, важно оценить свои возможности. Это не подарок для детей, а серьезная ответственность. Животное нельзя бить, оно зависит от хозяина и требует внимания.

«Если вы сами показали поросенку, что в холодильнике лежит еда, то требовать потом от него не лезть в этот холодильник совершенно не имеет никакого смысла. Агрессии поросята учатся исключительно у своих хозяев. Они изначально ее не знают», — говорит Ксения Ремизова.

Также стоит заранее подготовить пространство: обеспечить обогрев и ограничить доступ к еде других питомцев.