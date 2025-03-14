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Правда ли, что дельфины иногда спасают людей, а иногда топят? 0

В мире животных
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Правда ли, что дельфины иногда спасают людей, а иногда топят?

В некоторых случаях дельфины толкают тонущих людей к берегу, а в других — в открытое море. Что движет этими животными и правда ли они такие хорошие?

Дельфины — одни из немногих млекопитающих, обитающих в водной среде. Это также очень социальные животные. Они существуют в стаях, но если по каким-то причинам отбиваются от них, то ищут общество других неагрессивных живых существ. Видимо поэтому некоторые дельфины играют с людьми и «общаются» с ними. Однако интерес самцов в таком случае сводится по большей части к сексуальному овладению человеком.

Существует миф, что дельфины толкают утопающих людей к берегу, чтобы помочь им выплыть. Но это не намеренное спасение и помощь, а скорее акт игры. С тем же успехом животные могут вытолкнуть людей в открытое море или утащить на дно, схватив челюстями за ногу. Поэтому играть с этими млекопитающими может быть опасно для жизни.

Чаще всего дельфины, конечно, ведут себя дружелюбно. Несмотря на это, лучше не попадаться на пути стаи этих животных. Они особенно склонны к агрессии, когда сбиваются в группы. Зафиксированы случаи, когда дельфины играли человеком, как надувным мячом, изо всей силы врезаясь в него. В результате люди получали травмы, иногда несовместимые с жизнью.

Дельфины очень любопытны и любят играть. Иногда эти игры заходят слишком далеко — например, дельфины могут просто так убивать морских обитателей, которые меньше по размеру. Нет, это не ради пропитания, а просто так — в результате игры. Но дельфины жестоки не всегда. Несмотря на то, что эти млекопитающие могут проявлять признаки агрессии, чаще всего они не пытаются никого убить. Нападения — скорее исключение, чем правило. Это подтверждают многочисленные случаи мирной игры дельфинов с серферами и пловцами.

#океан
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