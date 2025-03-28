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На какие ухищрения идут питомцы, чтобы выпросить лакомство 0

В мире животных
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
На какие ухищрения идут питомцы, чтобы выпросить лакомство

Исследование компании Dreamies Treats (входит в Mars Incorporated) показало, на что способны хвостатые, чтобы получить вкусняшку.

28% питомцев используют пронзительный взгляд; 28% самостоятельно вскрывают пакеты с угощениями; 27% настойчиво постукивают лапой; 23% забираются в тайники на верхних полках; 21% выпрашивают угощение у соседей; 13% прокрадываются в дома соседей, чтобы стащить угощение.

«Природные охотничьи инстинкты делают их настойчивыми и креативными», — прокомментировала результаты исследования Тэмми Кинг, специалист по поведению животных в научном институте Waltham Petcare компании Mars Petcare.

Она порекомендовала использовать поощрения лакомствами для укрепления связи с питомцем и обучению его новым трюкам.

«Животные делают то, что работает. Если тактика приносит им лакомства, они повторят это снова», — резюмировала она.

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