Пипа: завели бы такого питомца?

Пипа — необычное южноамериканское земноводное из семейства пиповых (Pipidae), обитающее в бассейне реки Амазонки.

У неё плоское тело, напоминающее камбалу, и треугольная голова. Глаза крошечные, без век; зубы и язык отсутствуют. Длина тела составляет от 12 до 20 см. Окраска маскировочная, с тёмными пятнами, сообщает TechInsider.

Как правильно ухаживать за пипой дома:

Аквариум должен иметь объём не менее 100 литров.

В качестве водной среды подойдёт отстоянная водопроводная вода температурой от 20 до 25 °C.

Подселять к пипе других обитателей не рекомендуется — она может их съесть.

Для декора дно аквариума можно покрыть гравием и дополнить растениями.

Питается пипа мальками рыб, дафниями, крупными мотылями, дождевыми червями и кусочками сырого мяса.

Не стоит перекармливать пипу — это приводит к деформации позвоночника и образованию горба на спине.

Также важно накрывать верхнюю часть аквариума перфорированной крышкой, так как ночью жаба становится активной и может выпрыгнуть.