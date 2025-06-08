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Пипа: завели бы такого питомца? 0 495

В мире животных
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Пипа: завели бы такого питомца?

Пипа — необычное южноамериканское земноводное из семейства пиповых (Pipidae), обитающее в бассейне реки Амазонки.

У неё плоское тело, напоминающее камбалу, и треугольная голова. Глаза крошечные, без век; зубы и язык отсутствуют. Длина тела составляет от 12 до 20 см. Окраска маскировочная, с тёмными пятнами, сообщает TechInsider.

Как правильно ухаживать за пипой дома:

Аквариум должен иметь объём не менее 100 литров.

В качестве водной среды подойдёт отстоянная водопроводная вода температурой от 20 до 25 °C.

Подселять к пипе других обитателей не рекомендуется — она может их съесть.

Для декора дно аквариума можно покрыть гравием и дополнить растениями.

Питается пипа мальками рыб, дафниями, крупными мотылями, дождевыми червями и кусочками сырого мяса.

Не стоит перекармливать пипу — это приводит к деформации позвоночника и образованию горба на спине.

Также важно накрывать верхнюю часть аквариума перфорированной крышкой, так как ночью жаба становится активной и может выпрыгнуть.

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