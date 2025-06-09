Манулы — главные интроверты в мире животных

Манул — один из интереснейших представителей семейства кошачьих на планете. Его фотоснимки вызывают умиление, но гладить этого котика не стоит. TechInsider перечислил ряд увлекательных фактов о нем.

Одиночка

Этих животных тяжело отыскать: они водятся в основном в степях Забайкалья и в частях Монголии, которые граничат с данным регионом. Кроме того, их видели в ряде регионов Центральной Азии.

Это ярко выраженные интроверты. Каждая кошка проживает на собственной территории площадью примерно 4 кв. км, а встречаются они лишь в период брачного сезона весной. Исчезающий вид

Манул внесен в Красную книгу РФ и других стран. Хотя специалисты полагают, что эти кошки появились приблизительно 5 млн лет назад, известно о них немного. Сейчас в РФ живет примерно 3 тыс. особей.

Очень маленький

Обыкновенный домашний кот весит больше манула, чья масса составляет от 3 до 5 кг. Манул не крупнее домашнего кота, приблизительно 60 см в длину, плюс 30-сантиметровый хвост.

Самый пушистый

У манула густая пушистая шерсть. 1 кв. см его кожи содержит 9 тыс. 7-сантиметровых волосков. Благодаря этому он выживает в самых суровых условиях климата России.