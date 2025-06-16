Ученые опасаются сокращения популяции бабочек в Америке

Количество бабочек в США сократилось на 22% с 2000 года. Ученые Мичиганского государственного университета установили, что чешуекрылые в Америке исчезают из-за использования инсектицидов, изменения климата и потери среды обитания.

Ученые объединили 76 957 наблюдений из 35 программ мониторинга. Анализ показал, что численность многих видов сократилась на 40% и более.

Анализ численности этих насекомых в масштабах страны показал, что с начала века количество бабочек в 48 штатах ежегодно снижалось на 1,3%. Эти темпы могут показаться незначительными, но они катастрофичны, если их усугублять с течением времени. Всего за 30 лет половина численности бабочек (и других насекомых) на континенте утрачена.

Причем наибольшее сокращение численности чешуекрылых произошло на юго-западе США — в Аризоне, Нью-Мексико, Техасе и Оклахоме. За 20 лет их популяция снизилась более чем наполовину. Таким образом, тенденция сильнее проявилась в сухих и теплых районах, чем в северных.

В США бабочки — основной опылитель техасского хлопчатника. Потеря насекомых отразится на распространении культурных растений.

В Соединенных Штатах насчитывается 650 видов бабочек. Но 96 видов были настолько редкими, что не попали в информационные данные. Еще 212 видов не были обнаружены в достаточном количестве, чтобы установить тенденцию.

То, что происходит с бабочками в США, происходит с другими, менее изученными насекомыми по всему континенту и миру, считают ученые.

Исследователи полагают, что с сокращением использования пестицидов, среда обитания и численность бабочек может быть восстановлена.

Снижение использования химических средств защиты растений — актуальная задача. Альтернативой могут быть феромонные ловушки и агенты биологической защиты.