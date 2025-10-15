Учёные выявили, что мозг дельфинов, выбросившихся на берег в заливе Индиан-Ривер (Флорида), демонстрирует изменения, сходные с признаками болезни Альцгеймера.

Анализ тканей показал, что во время токсичного цветения морских водорослей концентрация нейротоксина 2,4-диаминобутановой кислоты (2,4-DAB) в мозге животных увеличивается примерно в 2900 раз.

Эти токсины, продуцируемые вредоносными водорослями, способствуют образованию амилоидных бляшек — характерных маркеров нейродегенеративных заболеваний. Хотя подобные бляшки иногда встречаются у пожилых дельфинов, массовое цветение водорослей значительно ускоряет этот процесс, вызывая дезориентацию и, вероятно, приводя к выбросам на берег.

Это открытие представляет собой тревожный сигнал и для здоровья человека, поскольку аналогичные токсины способны оказывать вредное воздействие и на людей.