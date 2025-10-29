Baltijas balss logotype
Второй по величине зоопарк Финляндии продали за 1 евро после банкротства

В мире животных
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Второй по величине зоопарк Финляндии продали за 1 евро после банкротства

Ранее там содержали больших панд.

В Финляндии зоопарк в городе Эхтяри продали всего за один евро. Любимое место горожан и туристическая достопримечательность обанкротилось. Покупателем стала ассоциация, которую создали бывшие и нынешние сотрудники зоопарка. Они планируют сохранить учреждение и продолжать заботиться о животных.

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, в сделку вошли права аренды земли и недвижимости, все животные зоопарка и прилегающей фермы, а также движимое имущество, корма, техника и транспортные средства.

Зоопарк объявил о банкротстве в начале октября этого года. Основной причиной стало резкое сокращение потока туристов и нехватка средств.

Этот зоопарк — второй по величине в Финляндии. Он был основан в 1973 году и занимает территорию в 60 гектаров. С 2017 по 2024 год там жили большие панды, которых пришлось вернуть в Китай — в том числе из-за финансовых трудностей.

Сейчас в зоопарке содержится около 300 животных, представляющих 65 различных видов. Среди них — бурые медведи, лоси, волки, рыси, снежные барсы, росомахи, северные олени и многие другие обитатели северной природы. Зоопарк является членом Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), что подтверждает его высокие стандарты содержания животных.

Новые владельцы намерены сделать все возможное, чтобы сохранить уникальный зоопарк и его обитателей, не дать ему исчезнуть и в будущем снова открыть его для посетителей.

#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

