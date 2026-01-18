Baltijas balss logotype
Англичане собак раскармливают, ученые бьют тревогу 0 96

В мире животных
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто же откажет милому питомцу в закуске.

Кто же откажет милому питомцу в закуске.

Особенно значительный вклад в выбросы парниковых газов вносят влажные, сырые и мясные корма.

Крупное исследование, посвященное влиянию кормов для собак на климат, показало, что рационы премиум-класса с высоким содержанием мяса могут иметь более высокий углеродный след, чем питание самих владельцев животных.

Особенно значительный вклад в выбросы парниковых газов вносят влажные, сырые и мясные корма – их воздействие заметно выше по сравнению с сухими кормами. В целом производство ингредиентов для собачьего корма в Великобритании, по оценкам ученых, отвечает примерно за 1% всех национальных выбросов парниковых газов. Авторы исследования подчеркивают, что по мере роста числа домашних животных возрастает необходимость в более прозрачной информации и понятной маркировке кормов, чтобы владельцы могли делать экологически осознанный выбор.

Ученые из университетов Эдинбурга и Эксетера проанализировали данные о составе и питательной ценности, указанные на упаковках почти тысячи коммерческих кормов для собак. Они оценили их углеродный след на основе выбросов, возникающих при производстве ингредиентов. В анализ вошли сухие, влажные и сырые корма, включая беззерновые и растительные варианты.

По расчетам специалистов, если бы во всем мире всех собак кормили по образцу британского рациона, это привело бы к выбросам, сопоставимым более чем с половиной годовых выбросов от сжигания авиационного топлива в коммерческой авиации.

Исследование также выявило огромный разброс в экологическом воздействии разных кормов: продукты с наибольшим углеродным следом вызывают до 65 раз больше выбросов, чем наиболее экологичные варианты. Использование большого количества отборного мяса, пригодного для питания человека, существенно увеличивает нагрузку на климат, тогда как применение менее востребованных, но питательных частей туши позволяет ее снизить. Как правило, сухие корма, не относящиеся к беззерновым, оказываются более экологичными, чем влажные, сырые или беззерновые аналоги.

Эксперты рекомендуют владельцам собак, которые хотят уменьшить воздействие на окружающую среду, внимательно изучать состав корма и выбирать продукты с меньшей долей высококачественного мяса. Расширение ассортимента растительных кормов также может способствовать снижению выбросов, хотя исследователи отмечают, что таких продуктов пока слишком мало для полноценной оценки.

#климат #животные #экология #собаки #питание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
