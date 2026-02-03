Жительница Шанхая по фамилии Лю решила оставить свое состояние в размере 20 миллионов юаней (2,8 миллиона долларов США) своим кошкам и собакам, полностью лишив своих взрослых детей прав на эти средства. Об этом сообщает South China Morning Post, ссылаясь на информацию Zonglan News.

Пожилая женщина изначально намеревалась передать свои сбережения и имущество троим взрослым детям, однако изменила свое решение, объяснив это отсутствием заботы с их стороны. По словам Лю, когда она заболела, дети не проявили должного внимания, а рядом оставались только ее питомцы. В результате женщина решила переписать завещание в пользу своих животных.

Распорядителем наследства была назначена местная ветеринарная клиника. Сотрудники клиники должны будут обеспечить уход за животными после смерти их хозяйки. Первоначально планировалось завещать средства непосредственно животным, но в Китае это запрещено. Юристы советуют Лю также назначить человека, который сможет контролировать выполнение обязательств со стороны ветеринарной клиники.

Эта история вызвала активное обсуждение в китайских социальных сетях, сообщает издание. В основном, пользователи выражают сочувствие женщине и поддерживают ее решение. Также отмечается, что это не первый подобный случай в Китае. В декабре прошлого года шанхайский суд подтвердил законность завещания человека, который оставил все свои сбережения в размере 3,3 миллиона юаней (466 тысяч долларов) «доброму владельцу фруктового ларька» и отклонил иск родственников, пытавшихся его оспорить.