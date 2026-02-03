Baltijas balss logotype
Кот отдал жизнь, чтобы спасти хозяйку от огненной беды

В мире животных
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кот отдал жизнь, чтобы спасти хозяйку от огненной беды

В поселке Усть-Ордынский Иркутской области домашний кот Иннокентий стал героем, спасая свою пенсионерку-хозяйку от пожара, но сам погиб в огне.

 

По данным спасательных служб, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде частного дома. В момент происшествия 83-летняя хозяйка спала.

Как рассказала женщина, кот Иннокентий разбудил её громким мяуканьем. Пенсионерка встала и последовала за питомцем, который, по её словам, настойчиво что-то требовал.

После этого она открыла входную дверь, увидела пламя на веранде и выбежала из дома. Хозяйка была уверена, что кот тоже успел покинуть жилище, так как обычно Иннокентий всегда следовал за ней.

Когда пожарные потушили огонь, они нашли под завалами дома погибшее животное.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео