Обнаруженный в тартуском общежитии теплолюбивый мебельный таракан Supella longipalpa, по подтверждению ученых из Эстонского университета естественных наук, является ранее не зарегистрированным в Эстонии и странах Балтии видом.

В общежитие Эстонского университета естественных наук этот вид, по всей видимости, попал вместе с людьми, прибывшими из-за границы, которые привезли насекомое в багаже из более теплых регионов. Открытию способствовало то, что таракана обнаружил научный сотрудник университета, который отнес его для идентификации опытным коллегам.

«Открытие новых видов иногда является стечением нескольких обстоятельств, как и в этот раз. В любом случае, предпосылкой для таких открытий служат интерес и любознательность к окружающему миру, которых в университетах предостаточно», — сказал профессор энтомологической систематики Эстонского университета естественных наук Олави Курина.

Новый для Эстонии вид был идентифицирован как по внешнему строению, так и по молекулярным признакам. Для мебельного таракана характерны две коричневые полосы, просвечивающие сквозь крылья. У самцов крылья покрывают все брюшко, у самок они немного короче. Предположительно, родиной вида является Африка, но к настоящему времени с помощью человека он распространился по всему миру. Он встречается в тропиках и в более теплых регионах умеренного пояса. В Южной Европе этот вид широко распространен, однако в Северной Европе известны лишь единичные находки на юге Швеции и Финляндии.

«Для Эстонии мебельный таракан — это пятый вид тараканов. В наших широтах также можно встретить рыжего таракана (прусака), черного таракана и два вида лесных тараканов», — пояснил Курина.

В Эстонии этот вид хорошо себя чувствует в отапливаемых помещениях и способен пройти полный жизненный цикл. Подобно рыжему и черному тараканам, мебельный таракан также является синантропным видом, и уличные условия в Эстонии для его жизни не подходят. Однако этот вид заслуживает внимания, поскольку может быть переносчиком различных бактерий и яиц гельминтов. Впрочем, жителям общежития беспокоиться не о чем: особями, обнаруженными в конце прошлого лета, уже занялась служба дезинсекции.

«Регулярная борьба с вредителями — обычная практика в местах размещения, для нас в этом нет ничего нового. Мы просто очень рады, что в этот раз перед дезинсекцией смогли внести вклад в науку, обнаружив новый вид», — сказал член правления хостела Torni Роланд Айк Каск.

О находке мебельного таракана в Тарту сообщалось в научной статье, опубликованной в начале марта в журнале Check List. Контрольные экземпляры Эстонский университет естественных наук добавил в свою зоологическую коллекцию.