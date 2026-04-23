Старейшая дикая птица в мире ищет нового спутника

Дата публикации: 23.04.2026
Самая старая из ныне живущих диких птиц, вероятно, потеряла своего партнера. Тем не менее, самка альбатроса не теряет надежды — по словам ученых, она начала «флиртовать» с потенциальными новыми избранниками.

 

Темноспинному альбатросу по имени Уиздом (Wisdom — англ. «мудрость») предположительно от 72 до 73 лет. Впервые ее заметил американский биолог Чендлер Роббинс в 1956 году, когда он пометил ее левую лапу алюминиевым кольцом с номером Z333. В 2002 году Роббинс вновь встретил Уиздом, надев ей на правую лапу ярко-красное кольцо.

Считается, что значительную часть своей жизни Уиздом провела с постоянным партнером Акеакамаи (Akeakamai по-гавайски означает «любитель мудрости») — она встретила его еще в 2006 году.

Однако в 2021 году Акеакамаи не вернулся на атолл Мидуэй в Тихом океане на сезон размножения. Это было необычно, так как самцы обычно возвращаются на это место раньше самок. Он не появился и в 2022, и в 2023 годах. Ученые предполагают, что Акеакамаи мог погибнуть.

Семидесятилетняя самка альбатроса смогла справиться с утратой партнера. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS) сообщила, что в этом году Уиздом приняла участие в брачных танцах с новыми потенциальными поклонниками.

Темноспинные альбатросы возвращаются на атолл Мидуэй к концу осени и откладывают яйца в декабре. В этот раз Уиздом опоздала с возвращением — она прибыла на атолл лишь весной. По мнению исследователей, в этом году она уже не успеет отложить яйца, но сможет найти нового партнера и, возможно, произвести потомство в следующем году.

Альбатросы считаются моногамными птицами. Тем не менее, порой непредвиденные обстоятельства могут повлиять на их поведение.

