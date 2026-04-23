Согласно свежему медицинскому отчету, два охотника в США стали жертвами редкой прионной болезни. Особенно настораживает, что они могли заразиться от североамериканских оленей, страдающих хронической изнуряющей болезнью (CWD, chronic wasting disease). Если это подтвердится, то такие случаи будут первыми в своем роде.

В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, специалисты описали случай 72-летнего мужчины, который в 2022 году неожиданно начал испытывать спутанность сознания и агрессию.

Врачи установили, что пациент и его товарищ ранее употребляли в пищу оленину от популяции оленей, инфицированных хронической изнуряющей болезнью. Это прионное заболевание наблюдается почти у всех представителей семейства оленевых и получило название «зомби-вирус оленей», поскольку зараженные животные резко теряют вес, спотыкаются, пускают слюни и плохо ориентируются в пространстве.

Состояние обоих мужчин стремительно ухудшалось, и вскоре они скончались с интервалом в один месяц. Аутопсия показала, что у пациентов развилась спорадическая болезнь Крейтцфельдта-Якоба, наиболее распространенная форма прионного заболевания у людей.

Хроническая изнуряющая болезнь и болезнь Крейтцфельдта-Якоба имеют схожие симптомы, что вызывает опасения у медицинских работников, что мужчины могли стать жертвами прионов, переданных через оленину. Если это подтвердится, то они могут стать первыми людьми в мире, заразившимися хронической изнуряющей болезнью.

Каковы риски прионных заболеваний?

Прионные заболевания возникают из-за неправильно свернутых белков, которые естественным образом присутствуют в здоровых клетках организма (особенно в мозге). В результате этого процесса мозг заболевшего приобретает губчатую структуру.

Пациент начинает испытывать разнообразные психические и физические симптомы, включая тяжелую депрессию, галлюцинации, потерю памяти, агрессию и трудности с координацией.

В конечном итоге заболевание приводит к летальному исходу. На данный момент не существует эффективного лечения.