Ветеринары спасли корги, съевшего слишком много шоколада

В мире животных
Дата публикации: 23.04.2026
Специалисты Красногвардейской ветклиники оказали помощь корги по имени Тедди, который за короткий промежуток времени съел 20 шоколадок вместе с фантиками. Для собаки весом 9 килограммов 250 граммов шоколада представляет собой почти смертельную дозу.

 

«В корги вызвали медикаментозную рвоту, после чего собаку подключили к капельнице для выведения токсинов. Благодаря оперативной помощи, Тедди восстановился в течение суток, и повторное лечение не потребовалось», — сообщили ветеринары.

Шоколад является одним из наиболее опасных продуктов для собак. Это связано с наличием в нем алкалоидов — теобромина и кофеина. Если у человека эти вещества быстро усваиваются и нейтрализуются, то у животных они могут вызвать серьезную интоксикацию.

Первые признаки отравления

Первым тревожным сигналом становится гиперактивность. Затем у питомца могут проявиться рвота, метеоризм, диарея, повышение температуры и учащенное мочеиспускание. В некоторых случаях в моче может появиться кровь.

Сильное отравление проявляется тахикардией, аритмией, одышкой, цианозом, мышечным тремором и судорогами. Также возможно внутреннее кровотечение.

Что делать при отравлении шоколадом?

В первую очередь необходимо вызвать у питомца рвоту. Это можно сделать с помощью раствора поваренной соли или соды: 1 столовая ложка на стакан теплой воды.

После рвоты питомцу следует дать сорбент. Подойдут «Полисорб» (1–2 чайные ложки с верхом на ¼ стакана воды) или «Энтеросгель» (1 чайная ложка на ¼ стакана воды).

После этого обязательно обратитесь за помощью к ветеринарному врачу.

