Кинолог поделился советами по успокоению перевозбужденной собаки

Дата публикации: 08.05.2026
Когда собака из-за переполняющих эмоций начинает прыгать на хозяина или с силой вырывается на улицу, это может создавать неудобства как для владельца, так и для окружающих. Важно знать, как правильно взаимодействовать с питомцем, чтобы не усугубить ситуацию.

 

Отвлеките собаку с помощью еды

В моменты перевозбуждения можно успокоить собаку, предложив ей лакомство. Лучше всего подойдут такие угощения, как еда в конге, замороженные лакомства или долгоиграющие угощения из зоомагазина. Это поможет отвлечь питомца на некоторое время и успокоить его. Если собака перевозбудилась на улице, можно спрятать кусочки лакомства в разных местах: в коре дерева или на ближайшей лавочке.

Не поддерживайте перевозбудимость

Своей реакцией вы можете непреднамеренно поощрять собаку. Например, если она рвется гулять и не может устоять возле двери, позволив ей выйти на улицу в таком состоянии, вы можете закрепить это поведение. Важно дождаться, пока питомец успокоится, встанет возле двери и будет ждать команды от хозяина, прежде чем идти гулять.

Разговаривайте с собакой спокойным голосом

Темп и интонация вашей речи влияют на поведение собаки. Когда вы восторженно хвалите питомца, он может подпрыгивать от радости. Если говорить спокойно, медленно и плавно, это поможет ему успокоиться. В моменты перевозбуждения начните говорить с питомцем очень медленно и монотонно, растягивая слова и избегая повышения голоса и интонационных перепадов.

Повторяйте команды

Если ваша собака хорошо знает определенные команды, в моменты перевозбуждения попробуйте их повторять, отвлекая животное. Произнесите команду, например, «Сидеть!», дождитесь, чтобы питомец отреагировал и выполнил просьбу, а затем похвалите его. Важно выбирать такие команды, которые способствуют спокойной реакции, например, «Лежать!», «Замри!», «Зайка!».

Все перечисленные методы помогут в момент перевозбуждения, но не скорректируют поведение собаки в будущем. Для этого необходимо разобраться с причинами перевозбуждения, работать с питомцем только в спокойном состоянии и подходить к этому вопросу регулярно и системно.

