ФБК: покушение на Волкова заказал соратник Ходорковского у «человека в Риге»; давались и взятки госполиции

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о покушении на Леонида Волкова, обвинив в нападении Леонида Невзлина, а также указав на "латвийский след".

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обвинил предпринимателя и общественного деятеля Леонида Невзлина в подготовке покушения на бывшего директора Anti-Corruption Foundation (ACF, международный ФБК) Леонида Волкова и его похищения и "вывоза в Россию", нападения на жену известного экономиста Максима Миронова и нескольких акций, направленных против ФБК и его ключевых фигур. Соответствующее расследование было опубликовано на YouTube-канале Алексея Навального в четверг, 12 сентября.

Как рассказала в видеоролике председательница Anti-Corruption Foundation Мария Певчих, на связь с их организацией самостоятельно вышел человек по имени Андрей Матус, связанный с Леонидом Невзлиным. Он предоставил им скриншоты переписок в мессенджере Signal, которую вел человек, чьи данные совпадают с данными живущего в Польше юриста Анатолия Блинова с человеком, записанным как Леонид Невзлин; а также записи телефонных разговоров с человеком, голос которого звучит похоже на голос Невзлина. В них, в частности, обсуждались детали нападений на Леонида Волкова в Литве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Как утверждает ФБК, именно Блинов организовал нападение на бывшего директора ACF по заказу Невзлина.

Сообщается, что Леонид Невзлин якобы остался недоволен результатами нападения на Леонида Волкова и не заплатил его исполнителям обещанные 250 тысяч долларов. После этого между Невзлиным и Блиновым, как утверждается, возник конфликт, который было поручено уладить Андрею Матусу. По его словам, он должен был отобрать у Блинова и его соратников телефоны, которые использовались для организации нападения. Однако позднее он решил не отдавать их Невзлину, а связаться с ФБК. В ролике при этом отмечается, что мотив Матуса неясен, а интересовали его деньги и помощь в "визовых вопросах" со стороны фонда.

В видео говорится, что для проверки достоверности предоставленных данных фонд обратился к двум журналистам-расследователям: Михаилу Маглову из изданий "Проект" и "Агентство" и Христо Грозеву из Der Spiegel и The Insider.

Из материалов расследования следует, что Леонид Невзлин мог быть причастен не только к организации нападений на Леонида Волкова и Александру Петрачкову, но также к открытию уголовного дела в Латвии против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова и атакам на инсталляцию ШИЗО, в котором сидел Алексей Навальный в российской тюрьме.

При этом сам Леонид Невзлин в разговоре с Марией Певчих причастность к нападению на Леонида Волкова отрицает. "Маш, я вам говорю все как есть. Я не заказывал Волкова, не заказывал Миронова", - заявил предприниматель.

Редакция DW не смогла дозвониться до Леонида Невзлина, чтобы получить комментарий об опубликованном расследовании ФБК.

Претензии в адрес Михаила Ходорковского

Кроме Леонида Невзлина в расследовании ФБК упомянут политик и бизнесменМихаил Ходорковский. В опубликованном видеоролике Мария Певчих говорит о его тесных связях с Невзлиным и говорит, что тот "как минимум его покрывает". В заключении она призывает "всех, кто в любом качестве сотрудничает со структурами Михаила Ходорковского, перестать это делать до выяснения обстоятельств и степени его личной вовлеченности и осведомленности о преступлениях человека, которого он называет больше, чем родственником".

Сам Михаил Ходорковский расследование Фонда борьбы с коррупцией на момент написания новости не комментировал. Аналогичное расследование несколько дней назад появилось на Russia Today

6 сентября расследование о причастности Леонида Невзлина к нападению на Леонида Волкова появилось на сайте российского государственного телеканала Russia Today (RT). В нем также содержатся скриншоты переписок в Signal с человеком, номер которого, предположительно, соответствует номеру Леонида Невзлина. ФБК в своем видеоролике заявил, что присланные ему материалы Андрей Матус передал также RT.

Человек в Риге

Соратники Навального утверждают, что заказ на Волкова был поручен «человеку из Риги» - Анатолию Блинову, который после этого нанял других исполнителей – «польских качков», которые в итоге и избивали Волкова.

Кроме того, утверждается о том, что против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова латвийская полиция начала уголовный процесс. ФБК утверждает, что Невзлин и Анатолий Блинов для этого якобы дали взятку.

«Обмениваются файлами, обсуждают процедуру и местных рижских прокуроров, которые им помогут. Мы бы подумали, что все это фигня и очередной способ вытянуть из Невзлина деньги. Но Владимир Ашурков рассказал, что в марте этого года его в Лондоне действительно вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Кроме британских правоохранителей, на опросе присутствовали два следователя полиции Латвии и… прокурор районного суда города Риги», - говорится в материале ФБК.