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NYT: Байден склоняется к применению западных ракет по целям в РФ 1

В мире
Дата публикации: 16.09.2024
BB.LV
Ракеты НАТО уже на старте.

Ракеты НАТО уже на старте.

Группа отставных военных и дипломатов уверяет президента, что Москва не пойдет на эскалацию.

По информации New York Times, Джо Байден, скорее, склоняется к тому, чтобы разрешить Украине наносить удары по России ракетами западного производства.

По данным анонимных «европейских» источников, Байден готов пойти на это, но только при условии, что это не американское оружие.

Ранее сообщалось, что британское правительство считает вполне допустимым применение по целям в глубине России крылатых ракет Storm Shadow. Но Лондон хотел заручиться для этого прямым согласием Вашингтона.

Как пишет NYT, Байден может поменять свою точку зрения даже не потому, что сам считает это верным решением, а потому что оказался в ситуации, когда ему необходимо продемонстрировать солидарность с европейскими партнерами, в частности, с Британией и Францией.

Кроме того, эксперты, мнение которых Байден не может не принимать в расчет, считают, что никакой эскалации со стороны России в случае принятия положительного решения не последует.

«Ослабление ограничений на применение западного оружия не приведет к эскалации ситуации в Москве, — написали на этой неделе 17 бывших послов и генералов в коллективном письме, адресованном администрации президента США. — Мы знаем это, потому что Украина уже наносит удары по территории, которую Россия считает своей, включая Крым и Курск, с помощью этого оружия, и реакция Москвы остается неизменной».

«Если Байден скажет британцам и французам „да“, а если он также разрешит использование Украиной американских ATACMS, это, скорее всего, станет его последним шагом в сторону эскалации помощи Украине», — считают журналисты издания.

NYT продолжает, что республиканцы в Сенате, и особенно их лидер Митч Макконнелл, негласно тоже этого хотят. Они давно выступают за резкий ответ России за ее агрессию, что идет вразрез с позицией их кандидата в президенты Дональда Трампа.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го сентября

    Склоняется-склоняется... скллоооняеетсяяя-склоняяетсся... а потом такой хрясь на шезлонг, на пляже, чилить стариковски.

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