На Западе считают, что получили доказательства тайных поставок оружия в Россию из Китая – это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.

Об этом со ссылкой на "западного чиновника" сообщила газета The Times, пишет "Европейская правда".

Собеседник The Times утверждает, что Запад имеет доказательства участия неназванной китайской компании в поставках в Россию "ряда специальных военных беспилотников", которые применялись в Украине.

Источник отказался раскрывать название компании, но уточнил, что соглашение о поставках России дронов было выполнено в 2023 году.

"Хотя китайское правительство, возможно, не признает этого, оно будет пытаться держать свою все большую поддержку (России. – Ред.) в тайне", – добавил чиновник, которого цитирует The Times.

Он, однако, подтвердил сообщение агентства Reuters о том, что Россия разработала в Китае программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия, которые использует в войне против Украины.

Представитель НАТО в комментарии The Times отметил, что новая информация об участии Китая в военной поддержке России "вызывает глубокое беспокойство", а члены Альянса "проводят консультации по этому вопросу".

В сентябре заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл первым заявил, что Китай напрямую помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.

США неоднократно предостерегали Китай от поддержки российской оборонной промышленности и ввели сотни санкций, направленных на ограничение возможностей Москвы использовать определенные технологии в военных целях.