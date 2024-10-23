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Население Украины сократилось на 8 млн с начала войны - ООН 1

В мире
Дата публикации: 23.10.2024
Deutsche Welle
Население Украины сократилось на 8 млн с начала войны - ООН

По данным Фонда ООН, с вторжения РФ в 2014 году численность населения Украины уменьшилась примерно на 10 млн человек, пишет DW.

Население Украины сократилось примерно на 10 миллионов человек с аннексии РФ Крыма в 2014 году и на 8 миллионов - с начала полномасштабной войны в 2022 году. Такие оценки во вторник, 22 октября, привел Фонд ООН в области народонаселения.

Среди причин сокращения населения в ООН назвали выезд украинцев из страны и гибель людей на войне. По данным Управления ООН по правам человека, с начала военных действий были убиты минимум 11 973 мирных жителя. Примерно 6,7 миллиона человек оказались за границей в статусе беженцев.

"Это представляет собой огромную потерю человеческого капитала", - констатировала на брифинге для журналистов в Женеве представительница фонда Флоренс Бауэр.

Эксперты: В стране упала рождаемость - до одного ребенка на одну женщину

Кроме того, война усугубила демографические проблемы. В стране упала рождаемость - до одного ребенка на одну женщину. Это самый низкий показатель в Европе и один из самых низких в мире, пояснила Бауэр.

Власти Украины противостоят тенденции, проводя современную демографическую политику, предполагающую гендерное равноправие, предоставление отцам отпуска по уходу за ребенком и создание благоприятных условий труда, отметили в Фонде. Так, в 2021 году был принят закон, поощряющий совместный уход за детьми.

Бауэр также подчеркнула, что для эффективного планирования в Украине необходимо оперативно и с учетом ситуации в сфере безопасности провести перепись населения. Тщательный демографический анализ поможет определить долгосрочные стратегии экономического и социального развития, резюмировала она.

"Европа заинтересована в украинцах"

По оценке Института демографии и проблем качества жизни, за два года население Украины (в ее границах 1991 года) сократилось с 42 до 35 миллионов, сказал в разговоре с DW заместитель директора института Александр Гладун в феврале.

Эксперт также обратил внимание на проблему послевоенной политики государств, сейчас принимающих беженцев из Украины. "В современной Европе демографическая ситуация также не очень хорошая, поэтому они заинтересованы в украинцах. И, скорее всего, в большинстве стран будет политика, направленная на то, чтобы их оставить, учитывая нынешние активные действия по их адаптации", - отметил Гладун.

Демограф прогнозирует встречные миграционные потоки после войны, когда часть мужчин выедет к своим семьям за границу. Эксперт убежден: чтобы не проиграть борьбу за свое население и сохраниться как нация, Украина должна осуществлять активную политику социального, гуманитарного и экономического развития.

#украина
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го октября

    Ну вот, ещё два-три раза по столько же и Украина выполнит условия для вступления в ЕС.

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