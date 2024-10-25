Ситуация в городе Селидово стала для ВСУ критической, российские штурмовые группы продвинулись уже за центр города, и, вероятно, в ближайшее время украинские части его оставят — об этом сообщают многие украинские источники, пишет ВВС .

По данным украинских военных блогов, россияне полностью заняли восточную половину Селидова, находятся в его центре Селидово, на южных окраинах, а в северной части почти дошли до северо-западной окраины.

В руинах города идут тяжелейшие бои.

Обе дороги, ведущие на северо-восток, в тыл ВСУ, находятся под огневым контролем россиян.

«Селидово не стало тем местом, где мы бы остановили врага на Донетчине. А оно должно было им стать. Вот в чем проблема», — пишет украинский военный журналист Богдан Мирошников.

Селидово находится в 13-15 км по прямой от важного для ВСУ транспортного узла, города Покровск. До войны население Селидова составляло 24 тыс., протяженность города с востока на запад — около пяти км, и два-три километра этого пути россияне уже прошли.