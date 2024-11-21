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Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху 1

В мире
Дата публикации: 21.11.2024
BB.LV
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за предполагаемы преступления в секторе Газа. Об этом сообщает «Настоящее время».

Суд вменяет Нетаньяху и Галланту в вину военные преступления в Газе, в частности «деятельности израильских государственных органов и вооруженных сил против гражданского населения в Палестине».

«Палата посчитала, что имеются разумные основания полагать, что оба лица намеренно и сознательно лишили гражданское население в Газе предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество, по крайней мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года», - говорится в сообщении суда.

До этого специальный комитет ООН признал, что действия Израиля в Газе могут характеризоваться как геноцид.

Международный уголовный суд в Гааге также выдал ордеры на арест лидера ХАМАС Мухаммада Диаба Ибрагима аль-Масри, который, как сообщалось, уже погиб. Боевики отрицали эту информацию.

#израиль #мус
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го ноября

    Давно пора! Посмотрим куда Израиль пошлет этот Гаагский суд.

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