Зеленский послал Россию на три буквы на встрече с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 декабря, в ходе выступления на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем послал Россию на три буквы.

По его словам, именно туда ей следует отправиться в контексте урегулирования украинского конфликта.

«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — заявил глава Украины.

При этом, по словам Зеленского, Киев готов пойти на все для завершения конфликта в следующем году.