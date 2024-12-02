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Зеленский послал Россию на три буквы на встрече с Шольцем 5

В мире
Дата публикации: 02.12.2024
BB.LV
Зеленский послал Россию на три буквы на встрече с Шольцем
ФОТО: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 декабря, в ходе выступления на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем послал Россию на три буквы.

По его словам, именно туда ей следует отправиться в контексте урегулирования украинского конфликта.

«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — заявил глава Украины.

При этом, по словам Зеленского, Киев готов пойти на все для завершения конфликта в следующем году.

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Комментарии (5)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го декабря

    Его шутейшество решило шутконуть вспомня времена былые? Потужно..потужно...вкраинчикам зайдёт до визга восхищения боневтичным.

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го декабря

    Очередной высер ВВ. Три буквы это только в русском языке. И как это перевели на немецкий? На немецком языке такого вообще нет, даже близко.

    30
    2
  • Д
    Дед
    2-го декабря

    Ну, и кто после этого с ним будет разговаривать? Разве, те, кто не уважает ни себя ни свою страну.

    80
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    Дед
    2-го декабря

    Будут:) Например все балтийские тигры .

    45
    1
  • A
    Anim
    Дед
    3-го декабря

    Вот, с балтийскими тиграми и будет "договариваться", чтобы россияне Киев не брали.

    5
    0
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