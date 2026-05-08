Парижская прокуратура начала расследование в отношении Илона Маска, компании X и бывшего главы платформы Линды Яккарино. Поводом стали действия руководства соцсети, а сам Маск, по данным СМИ, ранее не явился на добровольную встречу с французскими властями.

Прокуратура Парижа начала уголовное расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска, его компании X и бывшего генерального директора соцсети Линды Яккарино. Об этом 7 мая сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По данным издания, расследование было начато 6 мая. Это произошло спустя две недели после того, как Маск не явился на добровольную встречу 20 апреля. Повестки также были направлены примерно 10 руководителям американской компании.

В ведомстве сообщили, что фигурантов дела вызовут в суд, а в случае неявки будет выдан ордер на арест, эквивалентный обвинительному заключению.

Расследование во Франции может стать новым ударом по репутации и бизнесу Илона Маска в Европе, пишет bb.lv. При этом детали дела пока официально не раскрываются, а внимание к деятельности соцсети X и ее руководства продолжает расти сразу в нескольких странах.