Le Monde: Во Франции начали уголовное расследование против Илона Маска и соцсети X 0 309

В мире
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск.

Парижская прокуратура начала расследование в отношении Илона Маска, компании X и бывшего главы платформы Линды Яккарино. Поводом стали действия руководства соцсети, а сам Маск, по данным СМИ, ранее не явился на добровольную встречу с французскими властями.

Прокуратура Парижа начала уголовное расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска, его компании X и бывшего генерального директора соцсети Линды Яккарино. Об этом 7 мая сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

«Парижская прокуратура <…> начала уголовное расследование в отношении материнской компании социальной сети X, ее владельца, Маска, и ее бывшего генерального директора Линды Яккарино», — говорится в материале.

По данным издания, расследование было начато 6 мая. Это произошло спустя две недели после того, как Маск не явился на добровольную встречу 20 апреля. Повестки также были направлены примерно 10 руководителям американской компании.

В ведомстве сообщили, что фигурантов дела вызовут в суд, а в случае неявки будет выдан ордер на арест, эквивалентный обвинительному заключению.

Расследование во Франции может стать новым ударом по репутации и бизнесу Илона Маска в Европе, пишет bb.lv. При этом детали дела пока официально не раскрываются, а внимание к деятельности соцсети X и ее руководства продолжает расти сразу в нескольких странах.

