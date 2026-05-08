Самый богатый человек мира Илон Маск рассказал, что за один год перечислил государству свыше 10 миллиардов долларов налогов. Бизнесмен заявил, что, по его мнению, это крупнейшая сумма налоговых выплат в истории.

"Я заплатил более 10 млрд долларов налогов за один год – больше, чем кто-либо в истории", — написал 54-летний предприниматель в своей соцсети Х.

Пост Илона Маска в X.

Маск пояснил, что при реализации и продаже опционов на акции совокупная ставка федерального и регионального подоходного налога для него составила бы около 45%. Он также добавил, что продолжает платить налоги штату Калифорния за каждый день пребывания там.

Ко всему прочему глава Tesla напомнил о налоге на наследство примерно в 40%, который будет взиматься после его смерти. "В общей сложности я, вероятно, заплачу триллионы долларов налогов", — резюмировал бизнесмен.

Напомним, Илон Маск занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием в 839 млрд долларов — абсолютным рекордом. Ранее он становился первым миллиардером, чей капитал достиг 500, 600 и 700 миллиардов, и эксперты прогнозируют, что он может стать первым триллионером в истории.

При этом недавно Маск поделился своими размышлениями о счастье: "Тот, кто сказал "за деньги счастья не купишь", на самом деле знал, о чём говорил".

