Илон Маск заявил, что заплатил рекордные налоги — более 10 млрд долларов за год

Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск.

Самый богатый человек мира Илон Маск рассказал, что за один год перечислил государству свыше 10 миллиардов долларов налогов. Бизнесмен заявил, что, по его мнению, это крупнейшая сумма налоговых выплат в истории.

"Я заплатил более 10 млрд долларов налогов за один год – больше, чем кто-либо в истории", — написал 54-летний предприниматель в своей соцсети Х.

Пост Илона Маска в X.

Маск пояснил, что при реализации и продаже опционов на акции совокупная ставка федерального и регионального подоходного налога для него составила бы около 45%. Он также добавил, что продолжает платить налоги штату Калифорния за каждый день пребывания там.

Ко всему прочему глава Tesla напомнил о налоге на наследство примерно в 40%, который будет взиматься после его смерти. "В общей сложности я, вероятно, заплачу триллионы долларов налогов", — резюмировал бизнесмен.

Напомним, Илон Маск занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием в 839 млрд долларов — абсолютным рекордом. Ранее он становился первым миллиардером, чей капитал достиг 500, 600 и 700 миллиардов, и эксперты прогнозируют, что он может стать первым триллионером в истории.

При этом недавно Маск поделился своими размышлениями о счастье: "Тот, кто сказал "за деньги счастья не купишь", на самом деле знал, о чём говорил".

Маск вновь привлек внимание к своим финансам и масштабам состояния, которое продолжает расти рекордными темпами, пишет bb.lv. При этом миллиардер дал понять, что даже огромные деньги не гарантируют счастья, напомнив свою недавнюю фразу о том, что богатство не решает всех проблем.

Светлана Зубова
