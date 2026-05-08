Независимый парламентарий обозначил двух человек, которые, на его взгляд, должны быть уволены после инцидента с дронами.

Политический "улей" продолжает шуметь по поводу инцидента с залетом дронов в Латгалию. Независимый депутат Дидзис Шмитс отреагировал на сегодняшнее высказывание министра обороны Андриса Спрудса, что если Сейм примет решение отправить его в отставку, то он "будет уважать это решение".

"Интересно, как он мог бы не уважать решение Сейма? Просто ИДИОТ! Но Спрудс здесь на самом деле пустяк, один из знаменосцев жалкой всеобщей беспомощности. Командира НВС, впрочем, должен был бы вызвать Сейм. И, как сейчас стильно говорить «предварительно», надо бы уволить", - написал депутат в социальной сети X.