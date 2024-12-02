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Зеленский заявил, что у них с Шольцем разные взгляды относительно ракет Taurus 1

В мире
Дата публикации: 02.12.2024
BB.LV
Зеленский заявил, что у них с Шольцем разные взгляды относительно ракет Taurus
ФОТО: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с канцлером Германии Олафом Шольцем разные взгляды относительно дальнобойных ракет Taurus.

«О Taurus. У нас есть общие взгляды на некоторые вопросы, а есть разные. Хотелось бы, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего», — сказал политик.

Шольц продолжает придерживаться позиции отказа в предоставлении Киеву дальнобойных ракет. Канцлер отметил, что у Германии есть своя оценка, правильно ли поставлять подобные вооружения. Причем, речь идет как о дальности полета ракет, так и о необходимости их программирования.

Политик подчеркнул, что отказ от передачи Taurus не говорит об ослаблении помощи Украине, она продолжится и будет очень широкой. Так, до 2026 года ФРГ обещает оснастить шесть бригад ВСУ.

Ранее Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Шольцем упрекнул Запад в том, что Киеву не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты критически важных объектов, но некоторые страны вместо передачи Украине удерживают их у себя.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го декабря

    Да, дайте бубочке ракеточку. Ну что тебе, фриц, жалко? Томагавушек дайте, пиндосики жирные. Не видете как мы страдаем...Бомбучку йадерную дайте дайте дайте дайте дайте ...

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