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В парламент Сербии внесен проект закона об «иноагентах» 1

В мире
Дата публикации: 04.12.2024
Deutsche Welle
В парламент Сербии внесен проект закона об «иноагентах»

Законопроект об "иноагентах" внесли в Скупщину депутаты от проправительственного Движения социалистов. Его лидер, вице-премьер Александар Вулин регулярно бывает в России, пишет DW.

Проект закона об "иностранных агентах" во вторник, 3 декабря, внесли в сербский парламент (Скупщину) депутаты из проправительственного Движения социалистов, лидером которого является вице-премьер Александар Вулин.

Как уточняет газета "Коммерсант", из документа следует, что "все финансируемые из иностранных источников организации и лица, занимающиеся политикой, будут подлежать регистрации, их обяжут указывать в каждой публикации свой статус иноагента". За нарушение закона предусмотрены запрет на определенные виды деятельности, уголовное наказание или штраф от 5 тысяч динаров (в пересчете: 42 евро) до 2 миллионов динаров (17 000 евро).

Вулин: Проект разработан по аналогии с американским законом

Александар Вулин курирует в правительстве Сербии взаимодействие со странами БРИКС. При этом он регулярно бывает в России. С 2023 года в отношении него действуют санкции США, принятые за "содействие деятельности России на Балканах".

В интервью телеканалу TV Pink Вулин заявил, что разработанный его движением законопроект является аналогом американского закона о регистрации иноагентов (FARA), "который запрещает финансирование НКО из-за рубежа". Между тем оппозиция считает, что он больше похож на российский или грузинский законы об "иноагентах".

#сербия
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Комментарии (1)

  • ТК
    Тото Кутунио
    4-го декабря

    Вот бы в Латвии так. Только сами против себя никогда не сделают.

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