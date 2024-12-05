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«Таков баланс» - Слайдиньш отреагировал на слова родственницы Путина о пропавших на Украине солдатах в РФ 2

В мире
Дата публикации: 05.12.2024
BB.LV
«Таков баланс» - Слайдиньш отреагировал на слова родственницы Путина о пропавших на Украине солдатах в РФ

В программе TV24 «Актуальное о войне в Украине» майор НВС и штабной офицер земессардзе Янис Слайдиньш рассказал информацию, которая до сих пор успешно скрывалась в России, но теперь стала известна, поскольку Анна Цивилева, родственница президента России Владимира Путина, замминистра обороны, случайно обнародовал секретную информацию на заседании Госдумы о том, сколько российских солдат пропало без вести на Украине.

«Позже старалась, что называется, не публиковать, но если прозвучало, то осталось... Речь идет о 48 тысячах пропавших без вести», - уточнил цифры майор НВС Слайдиньш.

Можно ли их считать мертвыми?

«Ну да, потому что мы знаем, что многих не найдут, а кто-то, вероятно, находится в плену. Россияне пишут заявления, говоря, что не знают, где находятся их близкие. Цифры весьма впечатляющие! Речь о том, что она заявила, сколько этих заявлений, которые поступают. И сколько еще там тех, кто надеется и ожидает, что они вернутся... Таков баланс! Они пропавшие без вести», - прокомментировал Слайдиньш информацию, озвученную Анной Цивилевой в Госдуме РФ.

Напомним, согласно информации СМИ, Анна Цивилёва – двоюродная племянница Владимира Путина, заместитель министра обороны России.

Круглый стол Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов прошел 26 ноября и был посвящен «мерам социальной поддержки участников СВО и членов их семей». На высказывание Цивилевой обратил внимание читатель телеграм-канала Astra, сохранивший запись трансляции.

«Я уже сказала, у родственников ДНК мы берем, они сдают бесплатно. У них принимает это МВД — абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также в свою базу вносит, всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч», — сообщила Цивилева.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил ее больше нигде не раскрывать эти цифры.

Она возразила Картаполову, что назвала «цифры не пропавших, а обращений». «Многих они найдут», — пояснила замминистра обороны.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (2)

  • A
    Anim
    5-го декабря

    Как же достал этот очередной "офицер", не видевший ни одного боя .

    28
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    5-го декабря

    Слайдиньш,скажу тебе правду истории....Твой друг Адальф,сказал про Россию как то---" стоит постучать в эту дверь,и весь прогнивший дом рухнет." Он постучал...И до него стучали....Иди и ты майор постучи....

    26
    1

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