Baltijas balss logotype

КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов 1

В мире
Дата публикации: 06.12.2024
Euronews
КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

В первом туре голосвания неожиданно победил независимый кандидат, ультраправый политик Кэлин Джорджеску.

Всего за два дня до второго тура президентских выборов в Румынии, в который вышли ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску и проевропейский, центристкий политик Елена Ласкони, Конституционный суд страны принял решение аннулировать результаты первого тура голосования.

Новую дату выборов должно назничить правительство.

Вердикт КС был оглашён после того, как ранее были обнародованы данные румынских спецслужб, согласно которым Россия пыталась вмешаться в избирательный процесс в Румынии, проводя агитационную антизападную кампанию в поддержку Джорджеску. В документах говорится, что российская сторона курировала "тысячи бот-аккаунтов в социальных сетях (таких, как TikTok и Telegram), которые занимались продвижением этого кандидата.

В материалах также указывалось на, предположительно, незаконные операции при финансировании кампании Джорджеску, которого в самой Румынии считают пророссийским политиком.

24 ноября в первом туре голосования он неожиданно одержал победу с 22,9% голосов и вышел в решающий тур вместе с Еленой Ласкони из "Союза за спасение Румынии", которая набрала 19,8%. Президент должен был определиться на голосовании 8 декабря.

После пересчёта бюллетеней, которого требовали от ЦИК, Конституционный суд даже успел утвердить эти результаты. Правда, вскоре Суд начал получать многочисленные жалобы и иски с требованием отменить их. На каком основании судьи приняли решение об аннурировании, пока не ясно.

#румыния
0
8

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го декабря

    А что? Так можно было? Тыщщщи бот аккаунтов. Ну да. Тыщщи и тех и тех и всяких разных. Так не боты же голосовали, а граждане. И теперь-идите на х, ваш выбор не верен. Дайте людям самим решать чего они хотят. Хватит их считать баранами и овощами, тупее вас, даже если выбор их не нравится. Надеюсь Трамп взорвёт эту петушню в глобальном плане, которые считают что они лучше знают как жить и чего хотеть, чем избиратели.

    12
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео