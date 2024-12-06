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«Мы же братья» - Лукашенко выдали собственную «красную кнопку» 1

В мире
Дата публикации: 06.12.2024
BB.LV
«Мы же братья» - Лукашенко выдали собственную «красную кнопку»

Глава Беларуси Александр Лукашенко, как и российский диктатор Владимир Путин, распоряжается "ядерным чемоданчиком" - контролирует применение ядерного оружия, расположенного на территории государства. О том, что у лидеров Беларуси и РФ имеются свои "красные кнопки" и ядерные чемоданчики, журналистам заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, пишет БЕЛТА.

Отвечая на вопросы о проекте договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Высшего государственного совета Союзного государства, Вольфович отметил, что не уполномочен раскрывать детали применения ядерного оружия, предусмотренные в документе.

"Каждый из лидеров двух стран несет ответственность за защиту своего народа и суверенитета. Александр Григорьевич Лукашенко отвечает за национальные интересы и народ Беларуси, а Владимир Владимирович Путин – за Россию. Вместе они несут ответственность за Союзное государство", – сказал он.

На уточнение журналистов о том, имеется ли у каждого из лидеров своя "красная кнопка", Вольфович подтвердил: "Да, у каждого президента своя "красная кнопка", свой портфель и ядерный чемоданчик".

Он уточнил, что право на применение ядерного оружия на территории Беларуси принадлежит только Лукашенко, а на территории России – команду отдать может исключительно Путин.

Отвечая на замечание представителей СМИ о том, что активация одной кнопки может происходить без участия второй, Вольфович подчеркнул, что такие вопросы решаются исключительно по договоренности между двумя диктаторами.

"Это уже как два президента договорятся. Мы же братья. У нас общие национальные интересы в плане Союзного государства, общие задачи", — заявил он.

#ядерное оружие #беларусь
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Комментарии (1)

  • С
    Сарказм
    6-го декабря

    Интересно деффки пляшут... если это правда (в чем я лично глубоко сомневаюсь), это первая в истории передача контроля за ядерным оружием до того неядерной стране. И, разумеется, тотальное нарушение всех договоров и конвенций о нераспространении ядерного оружия до единого.

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