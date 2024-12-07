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Асада проинформировали, что РФ не будет спасать его режим 4

В мире
Дата публикации: 07.12.2024
Deutsche Welle
Асада проинформировали, что РФ не будет спасать его режим

До сведения Дамаска доведено, что у России сейчас другие приоритеты, и ее вмешательство может быть лишь ограниченным. Близкие к Кремлю источники подтвердили, что у Москвы нет плана спасения Башара Асада.

Россия проинформировала президента Сирии Башара Асада, что она не намерена существенно вмешиваться, чтобы спасти его режим от стремительно наступающих боевиков оппозиционных группировок, которым за несколько недель удалось захватить несколько крупных городов, сообщил вечером в пятницу, 6 декабря, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, Асада проинформировали, что вмешательство России если и будет, то ограниченным, поскольку у Москвы сейчас "другие приоритеты". Источник Bloomberg, близкий к Кремлю, подтвердил, что у Москвы нет плана спасения Асада, режим которого едва не рухнул в 2011 году и продержался последние 9 лет благодаря российской армии. Такой план спасения вряд ли появится, учитывая, что армия Асада отступает и сдает один город за другим, отметил источник.

6 декабря вооруженные формирования, возглавляемые исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), подошли к крупному сирийскому городу Хомс. В минувшие выходные они захватили Алеппо на севере страны, а затем двинулись на юг и 5 декабря взяли Хаму. 6 декабря стало известно, что курдские отряды так называемых Сирийских демократических сил вошли в Дейр-эз-Зор в Сирии и взяли под контроль переходы через границу с Ираком после того, как войска Асада покинули город, чтобы передислоцироваться в центр страны.

Угроза захвата Хомса

Теперь исламистские боевики вплотную подходят к Хомсу, взятие которого отрежет от подконтрольной властям территории западный, прибрежный, регион страны. Именно там расположены восстановленная в 2015 году морская база в Тартусе (Россия называет ее пунктом материально-технического обеспечения ВМФ) и воздушная база в Хмеймиме. Российский флот покинул Тартус в начале недели, в Минобороны РФ объяснили это учениями в Средиземном море.

"Будущее Асада никогда не выглядело более хрупким, чем сегодня, и на данный момент Россия, похоже, не может или, возможно, даже не хочет - спасти его. Большая часть сельской местности Хомса по-прежнему молчаливо поддерживает оппозицию, и это существенно поможет в расчистке пути к самому городу", - заявил Bloomberg Чарльз Листер, директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в вашингтонском Институте Ближнего Востока.

Сирийская армия отрицала поражения на фронте, заявляя, что перебрасывает силы и готовится начать контратаку при поддержке авиации РФ. После этого российским авиаударам подверглись город Идлиб и позиции ХТШ в провинциях Алеппо и Хама. 1 декабря стало известно, что Россия сменила командующего группировкой в Сирии. После падения Алеппо с должности был снят генерал-лейтенант Сергей Кисель. На его место назначили генерал-полковника Александра Чайко, который руководил неудачной попыткой штурма Киева в начале полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, сообщили российские провоенные блогеры.

#сирия
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1

Комментарии (4)

  • AK
    Anton Kvaskov
    7-го декабря

    Блин....включите голову и подумайте-зачем России нужна Сирия??? Это не Армения или Казахстан.Там продажные сидят.Россия всегда защитит Сирию. А эти тут,с бибиси пропаганду копируют.

    2
    2
  • С
    Сарказм
    Anton Kvaskov
    7-го декабря

    Самый главный скилл у путинофилов - это умение переобуваться в воздухе и прямо сильно-сильно обижаться, когда кто-то с хоршей памятью напоминает им их же вопли пятилетней давности, когда Сирия была нужна настолько, что ради нее сносили в щебень многотысячные города бомбардировками и прикрывали применение Асадом химоружия в тех же городах. А уж как красноречиво верещали про вяликого геостратега, который всех переиграл и как Расеюшка "навсегда" вернулась на Ближний Восток и в Средиземноморье и отсель будет грозить НАТО и прочим буржуинам. Впечатление от всепобеждающего нацлидера, правда, несколько смазала неприятность при отжиме нефтеместорождений в Дейр-эз-Зоре, когда амеры за ону ночь размазали по пустыне тонким слоем до 500 ужасных вагнеров так, что большую часть из них даже опознать было невозможно, но подведомственному населению об этом не шибко рассказывали. А теперь, оказывается, "зачем она нужна вообще"?

    1
    10
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го декабря

    Да там, судя по скорости драпа вояк асада, им самим в х не впился этот режим и территория и вообще, эта сирия. Если им самим это всё ненужно, то зачем кому то это ещё?

    10
    4
  • С
    Сарказм
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го декабря

    Дык "своих не бросаем". А как веселились-то и гоготали, когда амеры неудачно из Афгана вышли. Теперь им только молиться остается, что удастся хотя бы так выскочить и изучать передовой западный опыт. Хотя эксперты предсказывают, что получится намного хуже. Запасаемся попкорном и наблюдаем. P.S. и, кстати, судя по сообщениям, драпают там, бросая вооружения и склады, не только вояки Асада, но и Путина, а также КСИРовцы. Или это асадитам доверили управлять РЛС Подлет (часть аналоговнетной С-400, если что), которую затрофеили "бородачи в тапках" практически неповрежденную или Т-90?

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