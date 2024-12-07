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Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась очень недолго 1

В мире
Дата публикации: 07.12.2024
BB.LV
Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась очень недолго

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 7 декабря с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Елисейском дворце.

Международные СМИ опубликовали совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского.

Встреча состоялась перед церемонией открытия собора Парижской Богоматери и была непродолжительной – всего 35 минут, передает DW.

«Хорошая, продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном. Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже", - написал по итогам встречи Зеленский.

Перед началом беседы с французским лидером Трамп заявил: «Конечно, кажется, что мир сейчас немного сходит с ума. И мы поговорим об этом».

Никаких подробностей встречи больше не сообщается.

#дональд трамп #зеленский
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го декабря

    А от латвии никого не было на этом сабантуе? Подтявкнуть. Лизнуть с преданностью во взгляде...Или времени не дали приложиться к рученьке в виду малоразмерности?

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