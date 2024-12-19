На российской авиабазе Хмеймим в Сирии, а также в районе военно-морской базы в Тартусе, используемой российским флотом, сохраняется повышенная активность. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, пишет ВВС .

Впервые эксперты заговорили о том, что, судя по всему, Россия готовится покинуть свои сирийские базы, в минувшую субботу. Однако источники в сирийских силовых структурах заявили тогда, что речь идет о перегруппировке и передислокации российских сил, но не об их уходе.

Тем не менее новые снимки показывают большое скопление российской военной техники на базах в Хмеймиме и Тартусе. Транспортные самолеты, судя по всему, продолжают вывозить грузы с базы в Хмеймиме.

Кроме того, BBC Verify геолоцировала видеокадры, на которых видно, как большие колонны российских военных грузовиков двигаются на север в сторону российских баз.

Базирующийся в США Институт изучения войны (ISW) предполагает, что это указывает на подготовку к сокращению российского контингента или его полному выводу из Сирии.

В ISW также считают, что перемещение военной техники на базы может быть мерой предосторожности, пока Москва ведет переговоры с новыми властями в Дамаске.

Россия помогла Башару Асаду удержать власть во время начавшейся в 2011 года гражданской войны и в Сирии остается значительный контингент российских военных с техникой.

Двумя наиболее важными российскими базами являются порт Тартус, созданный Советским Союзом в 1970-х годах, а затем расширенный и модернизированный Россией в 2012 году, и авиабаза в Хмеймиме, которая действует с 2015 года. С нее российские самолеты наносили удары по противникам режима Асада.

Обе эти базы стали ключевыми стратегическими объектами для России, облегчив ей доступ к Ближнему Востоку, Северной Африке и Средиземному морю.

Однако падение режима Асада поставило присутствие России в Сирии под вопрос. Сейчас Москва пытается вести переговоры с новыми властями страны.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «окончательных решений еще не принято» и что Россия «находится в контакте с представителями сил, которые сейчас контролируют ситуацию в [Сирии]».

BBC Verify отслеживает деятельность авиабазы Хмеймим, используя спутниковые снимки Planet Labs. Там имеются все признаки активного перемещения грузов большими военно-транспортными самолетами. В пятницу на базе были замечены два больших самолета Ан-124, которые могут использоваться для вывоза имущества из Сирии. Ко вторнику они улетели, но к утру среды два больших самолета снова оказались на базе.

На других снимках, сделанных Maxar Technologies в воскресенье, видны десятки военных машин, припаркованных на аэродроме рядом с военно-транспортным самолетом Ил-76 российского производства.

BBC Verify отследила во вторник один большой российский Ан-124 на сайте Flightradar24. Общедоступный трекер сайта показал, что этот самолет сначала летел в российском воздушном пространстве в направлении Сирии. Затем он исчез с сайта Flightradar24 у сирийского побережья, к западу от авиабазы Хмеймим, вероятно, потому, что его транспондер был отключен. Через шесть часов его снова стало видно на сайте: он возвращался на север.

По словам менеджера по разведдеятельности компании McKenzie Intelligence Дэвида Хиткота, режим Асада рухнул так быстро, что Россия вряд ли успела заранее подготовить план эвакуации.

По оценке Хиткота, сейчас Россия свозит технику и имущество на базу Хмеймим и готовится вывезти часть техники и персонала из Сирии.

Бывший военно-морской офицер и военный аналитик Тайфун Эзберк согласен, что снимки указывают на «ранние этапы вывода российских войск из Сирии с явными признаками эвакуации по воздуху».

«Наличие самолетов Ил-76, отсутствие российских судов в Тартусе, а также организованная предварительная подготовка техники и оборудования подтверждают этот вывод», — говорит аналитик.

BBC Verify на прошлой неделе сообщила, что российские военные корабли покинули порт Тартус, при этом аналитики предполагали, что они пока находятся в международных водах.

Эти корабли не вернулись, но, как показывают спутниковые снимки, за последние дни на базу прибыло более 100 военных машин.

По словам Хиткота, эти машины скорее всего готовились к эвакуации, хотя ее вряд ли получилось бы провести в ближайшее время - из-за отсутствия погрузочных рамп и кранов.

На недавних снятых кадрах видно движение больших колонн российской техники по дорогам Сирии, они предположительно уходили с российских аванпостов по всей стране.

BBC Verify геолоцировала видео с двумя колоннами: они шли по одной из главных автотрасс, вероятно, на север в сторону баз.

На 80-секундном видео, опубликованном в соцсети X, показана длинная колонна российских транспортных средств, геолоцированная в 30 км к югу от Хомса. На другом видео показана колонна российских машин на том же шоссе южнее, в 70 км от Дамаска.

«Россия сейчас выводит подразделения и военную технику, которые до падения Дамаска были дислоцированы почти в сотне опорных пунктов по всей стране», — пояснил Антон Мардасов, приглашенный исследователь программы по изучению Сирии при Институте Ближнего Востока (MEI) в Вашингтоне.