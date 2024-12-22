США по ошибке сбили собственный истребитель над Красным морем

Дата публикации: 22.12.2024
Изображение к статье: США по ошибке сбили собственный истребитель над Красным морем
ФОТО: Global Look Press

Американские военные по ошибке сбили над Красным морем собственный истребитель F/A-18, сообщает Associated Press со ссылкой на Центральное командование ВС США, цитирует "Медуза".

Самолет был сбит ракетой, выпущенной эсминцем «Геттисберг», входящим в состав ударной группы во главе с авианосцем «Гарри Трумэн», которая находится в регионе с 15 декабря. Пилоты катапультировались, один из них получил легкие ранения.

AP называет произошедшее «самым серьезным инцидентом» с начала военной операции «Страж процветания», которая была объявлена в декабре 2023 года.

США 21 декабря провели воздушную атаку на столицу Йемена Сану, которая контролируется хуситами. Это было сделано спустя несколько часов после того, как хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву, в результате которого пострадали 30 человек.

