Повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией 1 1078

В мире
Дата публикации: 26.12.2024
LETA
Изображение к статье: Повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией
ФОТО: pixabay

В среду вечером Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC уведомили Управление по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) о повреждении трех подводных кабелей связи между Эстонией и Финляндией.

Повреждены два кабеля связи, принадлежащих группе Elisa, и один кабель связи, принадлежащий CITIC Telecom. Причина прекращения работы на данный момент не известна, но владельцы кабелей занимаются ликвидацией неполадок в работе, и это не окажет влияния на конечных пользователей.

По словам телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги связи по кабелю, неполадки не оказывают заметного влияния на конечных пользователей, все услуги и связь между Эстонией и Финляндией функционируют.

Внешние соединения Эстонии многократно дублированы, то есть в случае обрыва подводных кабелей можно использовать альтернативные действующие подводные кабели или наземные кабели до Латвии, чтобы обеспечить трансграничный доступ в Интернет и функционирование различных услуг.

Ранее сообщалось, что в среду также перестал работать электрокабель между двумя странами - EstLink 2.

#Эстония #Финляндия #кабель
Григорий Антонов
