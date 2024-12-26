Финские власти для расследования инцидента на подводной инфраструктуре между Эстонией и Финляндией доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно "Eagle S", которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В четверг Цахкна обсудил по телефону инциденты с подводной инфраструктурой с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен и, комментируя выход из строя линии электропередачи "EstLink2" и трех кабелей связи, сказал, что столь частые повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры в Балтийском море нельзя считать случайностью.

"Повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в то, что они случайны или просто вызваны плохим мореходством. Мы должны понять, что повреждение подводной инфраструктуры стало системным и должно рассматриваться как нападение на наши жизненно важные структуры", - заявил Цахкна.

По словам министра иностранных дел, расследование этого дела все еще находится на ранней стадии, но в качестве положительного момента можно отметить, что финские власти доставили судно "Eagle S" под флагом Островов Кука, которое, как первоначально сообщалось, ходило с незакрепленным якорем, в финский порт для проведения расследования.

По словам министра, инфраструктура морского дна Балтийского моря уязвима, но Эстония продолжит всестороннее сотрудничество с Финляндией, а также со всеми другими странами, расположенными вокруг Балтийского моря, для защиты инфраструктуры морского дна. "Мы также находимся в контакте с другими нашими союзниками и партнерами, чтобы координировать международное сотрудничество", - сказал Цахкна.

Министр добавил, что для установления всех обстоятельств инцидента необходимы многосторонние совместные усилия стран. "Помимо того, что теневой флот в Балтийском море позволяет избежать санкций, он также представляет угрозу безопасности, и мы не можем просто стоять и смотреть", - сказал Цахкна.