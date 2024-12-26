Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Задержано судно, заподозренное в повреждении кабелей в Балтийском море 1 1054

В мире
Дата публикации: 26.12.2024
LETA
Изображение к статье: Задержано судно, заподозренное в повреждении кабелей в Балтийском море
ФОТО: pixabay

Финские власти для расследования инцидента на подводной инфраструктуре между Эстонией и Финляндией доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно "Eagle S", которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В четверг Цахкна обсудил по телефону инциденты с подводной инфраструктурой с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен и, комментируя выход из строя линии электропередачи "EstLink2" и трех кабелей связи, сказал, что столь частые повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры в Балтийском море нельзя считать случайностью.

"Повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в то, что они случайны или просто вызваны плохим мореходством. Мы должны понять, что повреждение подводной инфраструктуры стало системным и должно рассматриваться как нападение на наши жизненно важные структуры", - заявил Цахкна.

По словам министра иностранных дел, расследование этого дела все еще находится на ранней стадии, но в качестве положительного момента можно отметить, что финские власти доставили судно "Eagle S" под флагом Островов Кука, которое, как первоначально сообщалось, ходило с незакрепленным якорем, в финский порт для проведения расследования.

По словам министра, инфраструктура морского дна Балтийского моря уязвима, но Эстония продолжит всестороннее сотрудничество с Финляндией, а также со всеми другими странами, расположенными вокруг Балтийского моря, для защиты инфраструктуры морского дна. "Мы также находимся в контакте с другими нашими союзниками и партнерами, чтобы координировать международное сотрудничество", - сказал Цахкна.

Министр добавил, что для установления всех обстоятельств инцидента необходимы многосторонние совместные усилия стран. "Помимо того, что теневой флот в Балтийском море позволяет избежать санкций, он также представляет угрозу безопасности, и мы не можем просто стоять и смотреть", - сказал Цахкна.

×
Читайте нас также:
#кабель
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео