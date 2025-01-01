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Киев сделает все для завершения войны в 2025 году - Зеленский 2

В мире
Дата публикации: 01.01.2025
Deutsche Welle
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

Президент Зеленский пообещал в новогоднем обращении, что Украина в 2025 году "сделает все, чтобы остановить Россию и закончить войну", пишет DW.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сделает все, чтобы закончить войну в 2025 году. Новогоднее обращение украинского лидера в ночь на среду, 1 января, распространило официальное интернет-представительство главы государства.

"Пусть 2025-й станет нашим годом, годом Украины. Мы знаем, что мир нам не подарят. Но мы сделаем все, чтобы остановить Россию и закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

"Знаю, что бок о бок со мной вы - миллионы украинцев. Сильные. Свободные. Прекрасные. Независимые", - добавил он.

Киев продолжит движение к "европейской Украине"

Украинский лидер выразил надежду, что Киев продолжит движение к "европейской Украине". Он напомнил о запуске в июне 2024 года переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"И Украина будет в Евросоюзе. И однажды Украина будет в НАТО и усилит альянс", - выразил он надежду.

"Я, все мы, должны бороться за Украину, которая будет достаточно сильной. Потому что только такую Украину уважают и слышат. Как на поле боя, так и за столом переговоров", - указал Зеленский.

Политик и его супруга Елена Зеленская также поздравили украинцев с наступающим 2025-м годом в Telegram. Там они выразили надежду, что 2024 год стал еще одним шагом к украинской победе.

Новогоднее выступление Путина

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь большую часть новогоднего обращения посвятил военной тематике. Он напомнил о предстоящем 80-летии победы во Второй мировой войне и заявил, что наступающий 2025-й объявлен в России "Годом защитника Отечества".

В своей речи российский лидер также говорил о "суверенитете" , "исторически значимых", по его мнению, событиях и "судьбе России".

Говоря об уходящем периоде, Путин, в частности, заявил: "Мы ставили большие цели и достигали их", "мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано". При этом он не уточнил, о каких именно достижениях идет речь.

В Москве третий Новый год подряд встречают без салютов. Власти города приняли такое решение на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Около десяти российских регионов ввели ограничения или запрет на использование пиротехники.

#война рф и украины #зеленский
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го января

    .. и вот тогда "welcome to EU".

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    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го января

    До последнего украинца!

    4
    0

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