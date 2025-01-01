Президент Зеленский пообещал в новогоднем обращении, что Украина в 2025 году "сделает все, чтобы остановить Россию и закончить войну", пишет DW .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сделает все, чтобы закончить войну в 2025 году. Новогоднее обращение украинского лидера в ночь на среду, 1 января, распространило официальное интернет-представительство главы государства.

"Пусть 2025-й станет нашим годом, годом Украины. Мы знаем, что мир нам не подарят. Но мы сделаем все, чтобы остановить Россию и закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

"Знаю, что бок о бок со мной вы - миллионы украинцев. Сильные. Свободные. Прекрасные. Независимые", - добавил он.

Киев продолжит движение к "европейской Украине"

Украинский лидер выразил надежду, что Киев продолжит движение к "европейской Украине". Он напомнил о запуске в июне 2024 года переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"И Украина будет в Евросоюзе. И однажды Украина будет в НАТО и усилит альянс", - выразил он надежду.

"Я, все мы, должны бороться за Украину, которая будет достаточно сильной. Потому что только такую Украину уважают и слышат. Как на поле боя, так и за столом переговоров", - указал Зеленский.

Политик и его супруга Елена Зеленская также поздравили украинцев с наступающим 2025-м годом в Telegram. Там они выразили надежду, что 2024 год стал еще одним шагом к украинской победе.

Новогоднее выступление Путина

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь большую часть новогоднего обращения посвятил военной тематике. Он напомнил о предстоящем 80-летии победы во Второй мировой войне и заявил, что наступающий 2025-й объявлен в России "Годом защитника Отечества".

В своей речи российский лидер также говорил о "суверенитете" , "исторически значимых", по его мнению, событиях и "судьбе России".

Говоря об уходящем периоде, Путин, в частности, заявил: "Мы ставили большие цели и достигали их", "мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано". При этом он не уточнил, о каких именно достижениях идет речь.

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