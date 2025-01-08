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Иноземцев: «Мир на российских условиях означает конец системы международных отношений» 1

В мире
Дата публикации: 08.01.2025
BB.LV
Накануне вступления Трампа в должность ВСУ активизировались в Курской области.

Накануне вступления Трампа в должность ВСУ активизировались в Курской области.

В отдаленной перспективе может появиться демаркационная линия.

Проживающий в США Влдислав Иноземцев, доктор экономических наук, сооснователь Европейского центра анализа и стратегий, выступил на днях в телеграм-канале "Кремлевский Безбашенник":

"Ведущаяся в последние дни дискуссия о том, насколько приход Д.Трампа отразится на перспективах украинского урегулирования, логично подмечает, что продолжающийся кризис даёт Западу слишком много возможностей для выработки новых военных и социальных технологий, чтобы его можно было «заморозить» и вернуться к business as usual. Намного вероятнее, что сегодня сторонники радикальных перемен одержат верх над политиками «образца начала ХХ века» и используют очередную геополитическую конфронтацию для переформатирования стратегии и тактики западного мира.

Между тем, есть и другое обстоятельство, делающее примирение сторон маловероятным. «Кореизация» украинского конфликта не станет аналогом перемирия 1953 г. и разделения Корейского полуострова на два государства. Следует обратить внимание на то, что все «горячие» конфликты в период после Второй мировой войны (за исключением связанных с деколонизацией) можно относительно условно разделить на два типа. В результате первого появлялись (пусть и на время) новые границы: между двумя Кореями, двумя частями Вьетнама в 1955-1975 гг., Северным и «обычным» Кипром, Грузией и Абхазией, Эфиопией и Эритреей, или между государствами, пришедшими на место Югославии – и все эти конфликты начинались как гражданские и/или межэтнические войны, в которые в тот или иной момент вмешивались внешние игроки. В то же время конфликты второго типа – столкновения между суверенными государствами (Ираком и Ираном, Ираком и Кувейтом, Индией и Пакистаном, и даже Азербайджаном и Арменией) заканчивались рано или поздно восстановлением status quo даже ценой огромных жертв, а временные изменения границ не признавались мировым сообществом.

Конфликт, разворачивающийся на украинской территории с 2014 г., без сомнения, относится ко второй категории. На начальных фазах его пытались представить как гражданскую войну, но сначала это дезавуировал В.Путин, а после 2022 г. сами попытки такого рода стали бессмысленными. Поэтому в нынешних условиях любое соглашение, предполагающее удовлетворение «условий Путина», подрывает как минимум три фундаментальные основы современного миропорядка: во-первых, неизбежность наказания за агрессию; во-вторых, невозможность перекройки межгосударственных границ силой; и, в-третьих, обязательность компенсации за нанесённый жертве агрессии ущерб. Некоторые из этих требований нарушались и прежде, но никогда – столь масштабно и ни разу – ядерной державой. Мир на российских условиях означает конец системы международных отношений, заложенной в 1945 г., и западный мир не сможет этого принять. Поэтому урегулирование в Украине в среднесрочной перспективе кажется мне чем-то невероятным.

Это не исключает, разумеется, начала обсуждения этой темы – встречи и переговоры наверняка состоятся в ближайшее время, но на двухстороннем уровне, а не в виде широкой мирной конференции, и приведут не более чем к «прояснению позиций сторон». Сейчас считается привычным утверждать, что В.Путин стремится к максимальному подрыву мирового порядка (и он в этом серьёзно преуспел), но закрепить демонтаж такового сегодня никто не готов. И поэтому даже несмотря на многообещающие сигналы, я всё равно не вижу признаков скорого окончания..."

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    8-го января

    Чего он брешет. Югославия, Ирак, Ливия, Сербия ядерная держава перекраивала границы. Кстати, Путин в 2000 году, как раз и сказал, что перекройка границ в Европе, открывает ящик Пандоры.

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