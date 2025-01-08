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Зеленский решил баллотироваться на второй срок при одном условии 1

В мире
Дата публикации: 08.01.2025
BB.LV
Зеленский решил баллотироваться на второй срок при одном условии

Зеленский принял решение идти на новый президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй президентский срок. Об этом стало известно украинскому изданию «Телеграф».

«Владимир Зеленский уже принял решение идти на второй президентский срок, хотя публично это пока не подтвердил», — цитирует издание своего неназванного собеседника из окружения украинского лидера.

При этом отмечается, что Зеленский будет баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах.

При этом в декабре прошлого года украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники сообщало, что офис Зеленского отговаривает Залужного баллотироваться в случае проведения выборов, а если и участвовать, то только во главе списка партии «Слуга народа».

#война рф и украины #зеленский
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го января

    Конечно, по рейтингам бубочке против залужного не светит. Да бубочка даже полену проиграет президентство.

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