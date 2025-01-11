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Шольца утвердили кандидатом на пост канцлера Германии 1

В мире
Дата публикации: 11.01.2025
BB.LV
Шольца утвердили кандидатом на пост канцлера Германии
ФОТО: Global Look Press

Социал-демократическая партия Германии утвердила Шольца кандидатом в канцлеры.

Действующего немецкого канцлера Германии Олафа Шольца утвердили кандидатом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных парламентских выборах в феврале.

Голосование прошло на съезде партии в Берлине. Делегаты голосовали простым поднятием руки, отказавшись от тайного голосования. Против Шольца проголосовали немногие члены партии. Сколько именно голосов набрал действующий канцлер, при этом не уточняется.

Ранее председатель СДПГ Саския Эскен заявила, что необходимо провести телефонные переговоры между Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что личная встреча глав государств нецелесообразна.

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля. Они были назначены после того, как распалась коалиция СДПГ с партией «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП).

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го января

    Кажется, германия в такой экономической ж, что на пост канцлера никто особо и не рвался. Поставили старого-чёрт с ним, как нибудь пропетляем.

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