Шольца утвердили кандидатом на пост канцлера Германии

Действующего немецкого канцлера Германии Олафа Шольца утвердили кандидатом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных парламентских выборах в феврале.

Голосование прошло на съезде партии в Берлине. Делегаты голосовали простым поднятием руки, отказавшись от тайного голосования. Против Шольца проголосовали немногие члены партии. Сколько именно голосов набрал действующий канцлер, при этом не уточняется.

Ранее председатель СДПГ Саския Эскен заявила, что необходимо провести телефонные переговоры между Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что личная встреча глав государств нецелесообразна.

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля. Они были назначены после того, как распалась коалиция СДПГ с партией «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП).