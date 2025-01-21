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В «Новом единстве» придумали еще один запрет для граждан РФ и Беларуси 1

В мире
Дата публикации: 21.01.2025
LETA
В «Новом единстве» придумали еще один запрет для граждан РФ и Беларуси

Парламентская фракция "Нового Единства" подала на рассмотрение в Сейм законопроект об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности, который предусматривает запрет для граждан России и Беларуси и принадлежащих им юридических лиц приобретать недвижимость в Латвии.

Как отмечает фракция, цель законопроекта - предотвратить вредительские и опасные для национальных интересов Латвии действия и обход международных санкций.

Планируется, что ограничения не будут распространяться на лиц, получивших статус постоянного жителя Европейского союза или постоянный вид на жительство в Латвии в соответствии с нормами закона об иммиграции.

Законопроект разработан в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел.

"Новое Единство" считает, что такие ограничения будут способствовать внутренней безопасности страны, не позволяя недружественным Латвии физическим и юридическим лицам увеличивать свое влияние и присутствие на территории Латвии путем приобретения недвижимости.

#недвижимость #граждане рф
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    21-го января

    А конституция не предусматривает отдельного отношения к гражданам РФ и Белоруси. Любой закон против них противоречит конституции Латвии

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