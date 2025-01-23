Зеленский назвал еще несколько условий переговоров с Россией

Переговоры с РФ будут вестись с сильной позиции, если западные страны, в том числе США, направят в Украину миротворцев, заявил президент Зеленский. Альтернативным вариантом было бы принятие Украины в НАТО, уверен он.

Киев готов к прямым переговорам с Москвой о завершении войны, если они будут вестись "с сильной позиции", заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это возможно в случае предоставления гарантий безопасности президентом США Дональдом Трампом, указал он в интервью агентству Bloomberg в среду, 22 января.

Гарантии безопасности Украине и миротворцы

"Если президент Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России завершить эту войну дипломатическим путем просто невозможно ", - отметил он. Долгосрочными гарантиями безопасности для Украины стали бы членство в НАТО или присутствие западных миротворцев с участием США, считает украинский президент.

Зеленский призвал не допустить перевооружения России после окончания боевых действий в Украине и новой военной агрессии впоследствии. По его словам, самым опасным сценарием станет такой мир, который позволит президенту РФ Владимиру Путину возобновить войну. "Он пообещает много всего президенту Трампу, даже ради встречи с ним он много на что пойдет", - предупредил он.

Зеленский также выразил уверенность, что справедливым условием начала переговоров с РФ был бы отвод ее войск, по меньшей мере, на линию до начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

"План победы" Зеленского

На Всемирном экономическом форуме в Давосе два дня назад Зеленский указал, что в рамках урегулирования военного конфликта с Россией будет необходима отправка в его страну контингента из не менее чем 200 тысяч европейских миротворцев.

Ранее Зеленский настаивал на необходимости принудить Россию к окончанию военной агрессии путем выполнения его "плана победы". По данным СМИ, этот план содержит требования о предоставлении Украине западных гарантий безопасности, аналогичных тем, которые положены членам НАТО, и призывы к выделению для Киева новых пакетов военной и финансовой помощи. В свою очередь Кремль среди прочего требует вывода ВСУ из незахваченных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, признания аннексированного Крыма частью России, отказа Украины от вступления в НАТО, подтверждение ее безъядерного статуса и отмены всех санкций против России.