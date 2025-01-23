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Зеленский назвал еще несколько условий переговоров с Россией 6

В мире
Дата публикации: 23.01.2025
Deutsche Welle
Зеленский назвал еще несколько условий переговоров с Россией

Переговоры с РФ будут вестись с сильной позиции, если западные страны, в том числе США, направят в Украину миротворцев, заявил президент Зеленский. Альтернативным вариантом было бы принятие Украины в НАТО, уверен он.

Киев готов к прямым переговорам с Москвой о завершении войны, если они будут вестись "с сильной позиции", заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это возможно в случае предоставления гарантий безопасности президентом США Дональдом Трампом, указал он в интервью агентству Bloomberg в среду, 22 января.

Гарантии безопасности Украине и миротворцы

"Если президент Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России завершить эту войну дипломатическим путем просто невозможно ", - отметил он. Долгосрочными гарантиями безопасности для Украины стали бы членство в НАТО или присутствие западных миротворцев с участием США, считает украинский президент.

Зеленский призвал не допустить перевооружения России после окончания боевых действий в Украине и новой военной агрессии впоследствии. По его словам, самым опасным сценарием станет такой мир, который позволит президенту РФ Владимиру Путину возобновить войну. "Он пообещает много всего президенту Трампу, даже ради встречи с ним он много на что пойдет", - предупредил он.

Зеленский также выразил уверенность, что справедливым условием начала переговоров с РФ был бы отвод ее войск, по меньшей мере, на линию до начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

"План победы" Зеленского

На Всемирном экономическом форуме в Давосе два дня назад Зеленский указал, что в рамках урегулирования военного конфликта с Россией будет необходима отправка в его страну контингента из не менее чем 200 тысяч европейских миротворцев.

Ранее Зеленский настаивал на необходимости принудить Россию к окончанию военной агрессии путем выполнения его "плана победы". По данным СМИ, этот план содержит требования о предоставлении Украине западных гарантий безопасности, аналогичных тем, которые положены членам НАТО, и призывы к выделению для Киева новых пакетов военной и финансовой помощи. В свою очередь Кремль среди прочего требует вывода ВСУ из незахваченных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, признания аннексированного Крыма частью России, отказа Украины от вступления в НАТО, подтверждение ее безъядерного статуса и отмены всех санкций против России.

#война рф и украины #зеленский
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Комментарии (6)

  • VS
    Vad Sorry
    23-го января

    Так он же запретил переговоры???

    6
    0
  • Д
    Дед
    23-го января

    Зеленский может только объявить полную капитуляцию и просить о милости и пощаде.

    9
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    24-го января

    Ну, пока в краткосрочном времени у зели мясо есть. Однако в долгосрочке мяса у рф больше. По "воевательным" технологиям у укры и рф почти паритет, что отражаетя на линии боёв медленным тяни-толкаем. Так что капитуляции по алгоритму "до последнего укра" ещё годика два-три с такими растратами животинки.🤔

    0
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  • КЮ
    Кінґ ЮА
    Дед
    24-го января

    @Дед Вы думаете, что пишете? пкйло напал на Украину, и Украина должна капитулировать?

    0
    1
  • КЮ
    Кінґ ЮА
    Дед
    24-го января

    @Тим Тим Эрефия нарушила все правила, вторгшись в Украину, разрушила инфраструктуру, их военные убили/изнасиловали много мирных жителей (если не верите - поговорите с жертвами или их семьями), - и в то же время Украина должна пойти на уступки?

    0
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    23-го января

    Так чег уж там на границы 2022,давай сразу за Урал,передачу ядерного оружия и золотого запаса Киеву и .....от мёртвого осла уши лично Зелинскому в види репораций

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