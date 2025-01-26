Лукашенко: Мне «фиолетово», признает ли ЕС выборы в Беларуси

"Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы - это дело вкуса", - заявил Александр Лукашенко о возможной реакции Запада на итоги выборов.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для него не имеет значения, признает ли Европейский Союз исход президентских выборов. "Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы - это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет", - заявил он на пресс-конференции в день голосования в воскресенье, 26 января.

"Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное. А там - ваше дело. Признаете - мы отреагируем, поблагодарим", - цитирует слова Лукашенко белорусское государственное агентство БелТА.

Комментируя резолюцию Европарламента, в которой содержался призыв не признавать его ожидаемую победу, Лукашенко назвал ее "пресмыканием перед старшими братьями в Вашингтоне". "Если вы уже действительно так принципиально относитесь к выборам, так вы им что-нибудь скажите про американские выборы - страшно. А тут можно: знают же, что ничего не будет", - добавил он.

Европарламент: Выборы в Беларуси - фикция

Европарламент 22 января принял резолюцию, призывающую международное сообщество отвергнуть президентские выборы "как фиктивные" и продолжить политику непризнания легитимности Лукашенко на посту главы государства. В резолюции также говорится, что белорусский режим продолжает систематические репрессии против инакомыслящих, применяя к ним незаконные аресты, пытки, преследования, жестокое обращение.

Сейм Латвии принял в четверг, 23 января, заявление о том, что не признает легитимными президентские выборы в Беларуси, назначенные на 26 января, так как они не имеют ничего общего со свободным и справедливым избирательным процессом.

Утром 26 января в Беларуси открылись участки для голосования на выборах президента страны. В них, помимо Лукашенко, идущего на седьмой срок, принимают участие четыре кандидата. Трое из них открыто поддерживают действующую власть, а четвертая, Анна Канопацкая, выступает за "бескровный, цивилизованный, демократический переход власти в стране", однако о фальсификациях на выборах и репрессиях не упоминает. Имена членов избирательных комиссий теперь засекречены.